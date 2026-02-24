Nieves Álvarez: "Todavía no tengo elegido el vestido de novia"

Nieves Álvarez, un año más ha sido elegida como imagen para la presentación de la nueva colección WOMAN 2026 de El Corte Inglés, a la que también se han unido las modelos Vanesa Breuer y Lorena Durán. Nuestra modelo más internacional, reconocida como una de las principales del mundo, no para de trabajar y, como ella misma reconoce, sigue disfrutando de su profesión igual que el primer día. "Me gusta mucho esta colección, porque es muy cómoda, muy de diario y funcional, perfecta para esta vida frenética que llevamos, y si lo que queremos es ir a la moda, es perfecto porque vas arreglada y elegante. Tengo que decir que no soy nada chandalera, pienso que es una prenda para usarla en el gimnasio, pero no para ir por la calle. La primera campaña que hice para estos almacenes fue en el 92, tenía 18 años, y me llevaron mis padres, me hicieron unas fotos y me dijeron que no servía para esto. Al cabo del tiempo, la broma que siempre tengo con ellos es cuando les recuerdo "La que no valía", y no sé la cantidad de campañas que hemos hecho. Lo recuerdo con cariño". Así lo contó entre risas.

Nieves está encantada con su estreno cinematográfico de la mano de Pedro Almodóvar. "Es una participación como es lógico, pero el hecho de recibir esa propuesta y pensar en mí, te puedes imaginar la ilusión que me hizo. Al principio pensé que era una broma de Mencía, mi representante. Para mí es un sueño porque a Pedro siempre le he admirado, y trabajar con Aitana Sánchez-Gijón, que es para mí la gran dama de nuestro cine, no puedo pedir más. Ni que decir tiene que mi papel es muy pequeño, es un regalo, y lo único que puedo decir es lo agradecida que estoy. Almodóvar es muy exigente, con lo cual yo estaba muy nerviosa, y quiero resaltar que el trato con todo su equipo ha sido impresionante; cómo me han tratado, me han ayudado muchísimo y eso lo agradeceré siempre". Confesó.

Está en plenos preparativos de su boda, ya que pasará de nuevo por el altar el próximo 11 de julio en París. Un enlace muy íntimo y familiar, así lo ha decidido la pareja. Se casa con el empresario libanés Bill Saad. Una ciudad muy especial para ambos, que llevan 4 años de relación. "Todavía no he elegido el vestido, el diseñador es Stephan Rolland. Lo único que tengo claro es que el traje es de color blanco, y ni siquiera tengo elegidos los padrinos. Tengo que ponerme a ello después de la Semana de la Moda. Nos casamos porque a los dos nos hace mucha ilusión y hemos decidido apostar por este capítulo. Mi vida no va a cambiar, y te aseguro que el día que no me emocione estar aquí, o que no me guste desfilar en París, o afrontar nuevos riesgos, pues pararé un poco el ritmo, pero mientras siga con todo esto, pienso que es muy importante no perder la esencia, por mucho que pasen cosas en tu vida personal, porque entonces dejas de ser tú, y alguien que se enamora de ti es porque le gusta cómo eres. Lo entiende y me apoya". Así se despidió.