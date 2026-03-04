Victoria y David Beckham intentan acercarse a su hijo Brooklyn por su 27º cumpleaños

David y Victoria Beckham enviaron mensajes de felicitación a su hijo Brooklyn Beckham por su 27º cumpleaños, que celebra este miércoles 4 de marzo. El gesto llega en medio de la mediática guerra familiar, por lo que muchos entienden este movimiento como un intento de acercamiento hacia su hijo mayor.

El exfutbolista y la diseñadora compartieron en sus stories de Instagram fotografías antiguas de la infancia de su primogénito acompañadas de palabras cariñosas a pesar de que, según trascendió en enero de este año, Brooklyn había pedido no tener contacto con sus padres y pidió que se comunicaran con él a través de sus abogados.

David publicó una foto de cuando Brooklyn era pequeño en una piscina con ambos con el siguiente mensaje: "27 hoy. Feliz cumpleaños Bust. Te queremos", usando el apodo familiar con el que se refiere a su hijo. Victoria también compartió imágenes familiares y escribió y le deseó un feliz cumpleaños, recordándole que "te queremos muchísimo".

Este gesto ocurre después de que Brooklyn publicara en enero una declaración amplia en redes sociales en la que acusaba a sus padres de haber intentado interferir en su relación con su esposa Nicola Peltz Beckham y de dar prioridad a la imagen pública de la familia. Brooklyn dijo entonces que no deseaba reconciliarse con ellos.