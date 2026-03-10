Alaska: "Ya estamos preparando el 97 cumpleaños de mi madre"

Olvido Gara y Mario Vaquerizo fueron puntuales a la cita de la quinta edición de los premios que cada año entrega la revista Fearless, dirigida por nuestra compañera y amiga Katia Mikhailova. Al preguntarle a la artista por cómo se encontraba su madre, su respuesta no pudo ser más clara: "Está bien y con unas ganas locas de celebrar su cumpleaños, 97, nada más y nada menos. Yo estoy ahora totalmente volcada en la promoción del disco que está a punto de salir, en concreto a finales de abril, y los conciertos en mayo, y ya está la gira organizada. Me hace mucha ilusión recoger este premio, sobre todo porque me lo entregan mis amigos de La Crónica Rosa". Así me lo contó.

Otra de las galardonadas fue Mar Flores, muy guapa de negro, que está encantada con la repercusión que está teniendo su libro Mar en calma. "La verdad tiene muchas aristas que duelen, pero cuando se pasa por encima de la verdad, te sientes muy liberada, y así es como estoy, te puedo decir que en calma y libre. No imaginé nada, ni mucho menos abrir un melón, cuando escribí mi libro, porque hacerlo fue más que un tema personal sin esperar las reacciones. Hay veces que sin esperarlas salen cosas mucho mejores. También quiero dejar claro que por el hecho de haber escrito un libro, una persona no se convierte en escritora, y que conste que estoy hablando de mí. Escritor es aquel profesional que escribe mucho y se dedica a ello de forma absoluta, por eso me produce una gran alegría que esta noche sea una gran escritora como Carmen Posadas quien me entregue mi premio. Jamás me lo hubiera imaginado". Cuando le pregunté si había leído el libro de Alejandra Rubio Campos, su respuesta no pudo ser más tajante: "No lo he leído". Así concluyó nuestra conversación.

Fue una noche en la que México estuvo muy presente y a la que acudió el embajador en España, Quirino Ordaz, que destacó la buena relación que existe entre los dos países. La gala estuvo presentada por Marta Jaumandreu, que fue la encargada de recibir en el escenario a la actriz Karla Sofía Gascón para que recogiera su premio, que se concedió el pasado año y que no pudo recoger en persona. Otra de las galardonadas fue Ana Rosa Quintana en el apartado de Comunicación, y la encargada de entregarle el premio fue Bibiana Fernández. También asistieron Rocío Monasterio, Remedios Amaya, la modelo Pino Montesdeoca, la actriz Fariba Sheikhan, la influencer Lola Lolita y la empresaria Macarena Rey, entre otros. El lugar elegido fue el Teatro Magno, en pleno centro de Madrid. Una noche donde no solo los premiados lo pasaron bien, sino también el interiorista más de moda del momento, Lázaro Rosa-Violán, recién llegado de Miami, que no quiso perderse una fiesta tan bien organizada. Felicidades.