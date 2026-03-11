Mbappé juega a los bolos en París con Ester Expósito

Quizá al Real Madrid y a Florentino Pérez no les sienten demasiado bien las imágenes exclusivas que publica este miércoles la revista Semana. En ellas vemos a su delantero estrella, Kylian Mbappé, jugando a los bolos con Ester Expósito. No es que sea un deporte precisamente de riesgo, pero, teniendo en cuenta que está lesionado en una pierna, quizá no sea la actividad más conveniente.

Semana incluye otras fotos en las que, aunque no vemos besos ni abrazos, es evidente que hay algo más que una amistad entre ambos.

Desde que fueron vistos por primera vez el pasado 25 de enero cenando en un restaurante en Madrid, Mbappé y Ester Expósito han salido en al menos media docena de ocasiones, afianzando su relación. Este fin de semana han compartido hotel con vistas a la Torre Eiffel, que es, quizá, el escenario más romántico de todos los tiempos.

Hola por su parte amplía el reportaje que publicó en su edición digital con nuevas fotos en las que vemos a la pareja volviendo de París a bordo de un avión privado. No hay besos ni van de la mano pero la revista asegura que abandonaron el aeropuerto y fueron directos a la casa del futbolista.

Íñigo Onieva vuelve a las portadas para promocionar su último proyecto

A diferencia de Tamara Falcó, una habitual de la portada de Hola, su marido, Íñigo Onieva, se declara reacio a las exclusivas. Sin embargo tiene que promocionar el club privado que ha ayudado a poner en marcha en Madrid y, una vez más, se vale de su revista de cabecera para hacerlo. El resultado es un reportaje en teoría con fotos exclusivas que sin embargo hemos visto ya en redes sociales, y eso que se vetó el acceso a la prensa.

Llama la atención que Isabel Preysler aparezca solo en páginas interiores. Ella era uno de los reclamos principales de la presentación.

Además de las imágenes, Íñigo Onieva ha concedido una entrevista a Hola en la que habla de su mujer con frases que parecen sacadas de una galleta china o de un libro de autoayuda del tipo a "Tamara es mi ancla para ser mi mejor versión".

La infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, juntos

Dice Diez Minutos en portada que la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia coincidieron "por sorpresa" el pasado 8 de marzo en el pabellón en el que jugaba su hijo Pablo al balonmano.

Aunque cuesta creer que la sorpresa forme parte de la vida de personas que viven rodeadas de guardaespaldas y secretarios que deciden sus agendas, asegura la revista que las caras de la infanta durante el partido lo dicen todo.

La exclusiva es importante porque es la primera vez que vemos a los tres tan cerca. Cristina ya había coincidido con Iñaki Urdangarin en diciembre de 2023 pero no se dirigieron la palabra. Después Ainhoa Armentia abandonó el recinto sola, quizá porque su novio había bajado a ver a su hijo a los vestuarios.

Junco se alía con Pinocho para arremeter contra Isabel Pantoja

Junco y Pinocho, que son personajes reales, han establecido una alianza para criticar a Isabel Pantoja. Ella fue su cuñada y él asegura ser el hijo de su marido.

La bailaora japonesa habla en exclusiva para Semana porque se siente indefensa. Asegura que Isabel Pantoja quiere que se vaya de la casa en la que vivía con Bernardo Pantoja. Se niega a abandonar la vivienda y tiene fecha para que se revise la denuncia por desahucio que tratará de dirimir el asunto.

Pinocho está con ella. Aunque no hay pruebas que lo confirmen, Junco le cree porque asegura que su marido se lo contó unos años antes de morir. Incluso le pidió que le llamara papá, dice.

Ahora no tiene contacto con los Pantoja ("me quitaron su DNI para que no pudiese hacer ningún trámite como viuda") y asegura que Anabel, la hija de Bernardo, nunca la tuvo en cuenta. "Isabel Pantoja me dijo ‘O te vas de la casa o cambio las cerraduras y no te dejo coger ni un alfiler’".

Su reproche hacia su cuñada va más allá. Dice que si iba a la casa no le dirigía la palabra y que la culpaba de las dolencias de su hermano. "Bernardo sufría y callaba por miedo a la familia".

Mientras tanto, Isabel Pantoja es noticia porque ha sido fotografiada por Lecturas paseando por Gran Canaria junto a su promotor y el hijo de éste. Kiko Rivera ha anunciado el lanzamiento de "la canción más especial de su vida" para el próximo 27 de marzo. Se titula No hay paz sin ti y, por supuesto, está dedicada a su madre.

Cóctel de noticias

Todas las revistas despiden a Fernando Ónega. El periodista fue velado en la Casa de Galicia por sus hijos Sonsoles, Cristina y Fernando, y por personalidades de todos los ámbitos que acudieron a presentar sus respetos a su familia.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro "se comen a besos". Diez Minutos publica en la portada un avance de las muestras de cariño que vemos después en páginas interiores. La influencer y el torero se encontraron en Madrid y se saludaron de manera efusiva.

Alejandra Cortina Cué posa con sus padres por primera vez. La hija de Alberto Cortina y Elena Cué ha cumplido ya 20 años y lo ha celebrado dejándose fotografiar a las puertas del restaurante japonés al que invitó a sus amigos.

Los duques de Huéscar, ahora omnipresentes. De apenas saber nada de sus vidas, hemos pasado a tener ración casi semanal de sus andanzas, siempre de la mano de Hola. Los futuros duques de Alba han estado en St. Moritz esquiando y la revista ofrece un posado exclusivo junto a su tío Fernando Martínez de Irujo, que los ha introducido en un selecto club de la localidad de Los Alpes.

Eugenia, Sofía, Amina y Cayetana. Hola describe a las cuatro mujeres de la Casa de Alba durante la inauguración de la exposición en el Palacio de Liria con algunos de los objetos de la duquesa de Alba.