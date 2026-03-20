Lucas responde a Andy y abre la puerta a un reencuentro: 'La vida da muchas vueltas'

Hace pocos días, el cantante andaluz Andy Morales sorprendió a sus seguidores durante su primer concierto en solitario al lanzar un mensaje inesperado a Lucas González, quien fue su compañero de escenarios durante más de dos décadas en el mítico dúo musical. Con un tono conciliador, dejó atrás los recientes reproches públicos para reconocer la importancia que su excompañero ha tenido tanto a nivel personal como en su trayectoria. Estas palabras han sido interpretadas por muchos como el primer paso hacia una hipotética reconciliación artística.
Ante este sorprendente gesto, Lucas ha roto su silencio en unas declaraciones exclusivas a Europa Press, donde no descarta un futuro reencuentro sobre los escenarios, aunque prefiere mantener la prudencia. "No sé, eso es una contestación que... yo es que no lo he escuchado, pero si él opina así o cree así pues no puedo decir otra cosa. Prefiero pensar en positivo y pensar que la vida da muchas vueltas", ha asegurado el artista. Lejos de alimentar desencuentros pasados, el intérprete subraya que no alberga sentimientos negativos hacia su examigo.
En este sentido, González ha querido dejar claro que su actitud en los últimos meses se ha limitado a proteger su imagen. "Desde un principio lo único que he hecho es defenderme de todo lo que se ha dicho sobre mí. Que si Lucas es una cosa, que si Lucas es otra... Si verdaderamente es lo que piensa, se lo agradezco", ha señalado. Reconoce, no obstante, que ciertas afirmaciones vertidas en programas de televisión le han causado daño, pero aboga por quedarse con los buenos recuerdos que comparten después de tantos años de éxito conjunto.
"Sabe que lo quiero, lo aprecio y sabe que hemos vivido muchas cosas bonitas juntos para estar ahora así, que es lo que a mí me extraña", ha confesado el cantante, recordando que la gira de despedida terminó hace apenas cinco meses y medio. En la actualidad, Lucas prefiere llevar una vida alejada del foco mediático, centrado plenamente en su entorno más íntimo, su familia y su escuela. Además, no descarta seguir componiendo y lanzarse al mercado musical con un disco en solitario.
Este intercambio de declaraciones coincide con un momento delicado para la salud de Lucas, quien se ha desplazado recientemente a Barcelona junto a su esposa para someterse a una nueva revisión médica. El artista arrastra complicaciones desde hace más de un año que le obligarán a pasar nuevamente por el quirófano para solucionar un problema en su nariz. "Esto va todo muy lento, bastante lento y a la vista está, que llevo ya un año y pico. Pero prefiero que vaya lento y después se haga bien a que se quiera hacer rápido y se haga mal", ha explicado con resignación ante un proceso laborioso que confía en solucionar definitivamente.