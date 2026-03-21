El vídeo de Alejandro Sanz que ha sorprendido negativamente y se ha hecho viral

En la tarde del viernes 20 de marzo los telespectadores del programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, contemplaron un vídeo de Alejandro Sanz que ha desencadenado muchos comentarios negativos; "se ha hecho viral", frase que no es de mi gusto, pero es la que está de moda para significar que unas imágenes se han visto por centenares, miles de personas. ¿Y en qué consisten?

Añadamos asimismo que es posible que otras cadenas la hayan difundido. Lo ha hecho también TikTok.

El cantante madrileño aparece ¿interpretando? una de sus canciones más conocidas: Y si fuera ella. Desde principio a fin, desgañitándose unas veces, otras vacilando, despropósito a fin de cuentas, sin dar una nota normal, puro grito también, como si le ocurriera algo completamente anormal. ¿Cómo ha sido posible que quien dispone de una bonita voz haya cometido este desliz?

En las redes sociales se han registrado un montón de comentarios negativos hacia el cantautor por haber destrozado una de sus mejores creaciones. Y no es que estuviera acatarrado o algo parecido. Es que lo que hizo no se entiende en una de las figuras más importantes del pop melódico.

Desde septiembre pasado Alejandro Sanz está de gira con su espectáculo ¿Y ahora qué?. Suponiendo que el vídeo al que nos referimos sea de días pasados, hemos consultado dónde pudo ser, encontrando la fecha del 14 de febrero, donde actuó en Bogotá, Colombia, en tanto el día 19 lo hizo en Quito, Ecuador. Y no parece que fuera una broma suya. Sería de mal gusto, de falta de respeto a los espectadores que han pagado una entrada a un precio no muy asequible para los jóvenes.

Por cierto, que, en esta gira, hace pocas semanas, hallándose en Lima, Perú, anunció oficialmente que su nueva novia era la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo. En los últimos tiempos, Alejandro no ha estabilizado su vida sentimental. El pasado año su pareja era Candela Márquez. Por poco tiempo, como después resultó. Ahora dice que está encantado de la vida con Cayo. No hemos de negarle, ni mucho menos, un ápice de categoría a este intérprete de cincuenta y siete años, con algo más de cuatro décadas en activo, con una sensacional carrera. La resumió no hace mucho en el documental Cuando nadie me ve, emitido por Movistar Plus+. Donde aparecían dos de sus grandes amores, Jaidy Michel y Raquel Perera, comentando lo felices que fueron a su lado. Y allí, Alejandro confiesa que ha tenido sus mejores épocas, y también malas. Quizás culpa de las últimas sea por ciertos desajustes en su salud: sufre depresiones, ansiedad severa, estrés crónico, según diagnóstico médico, lo que le obliga a recibir una medicación concreta, sin abandonarla.

Pero su actividad está por encima. La gira actual en Hispanoamérica y Estados Unidos proseguirá en España a partir de junio hasta finalizar el año. Antes, en octubre, va a estrenarse en el madrileño Teatro Coliseum, de la Gran Vía, un musical con una selección de sus mejores canciones, diálogos, música orquestal, ballet, titulado El alma al aire. Sus productores son los mismos de El Rey León y Aladín. Alejandro Sanz se ha involucrado totalmente en ese próximo espectáculo, participando en las audiciones para elegir los intérpretes del reparto.