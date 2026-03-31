Amelia Bono sufre una aparatosa caída en su debut ciclista

Amelia Bono, conocida por su faceta de empresaria y su presencia en redes sociales, ha dado un paso más en su afición por el deporte con el ciclismo. La hija de José Bono comparte habitualmente sus rutinas de entrenamiento y se ha aventurado en una nueva disciplina que no ha estado exenta de percances.

Durante su primera ruta en bicicleta de 16 kilómetros por la Casa de Campo en Madrid, Bono sufrió una aparatosa caída. La experiencia que compartía con su pareja, Alejandro Reina, terminó con heridas y golpes en rodillas, codos y barbilla. A pesar de la dureza del incidente, Bono destacó la importancia del casco, que evitó males mayores: "¡Menudo estreno con la bici. Semejante leche que me he arreado... Bendito casco!!", publicó en sus redes.

A pesar del accidentado debut, Amelia Bono demostró su determinación. "No pienso abandonar", aseguró, afirmando que a pesar de las circunstancias, "me ha encantado". Ya se muestra expectante ante la "siguiente ruta", evidenciando que la caída no ha mermado su entusiasmo por esta nueva actividad deportiva. La jornada quedó registrada en un vídeo que resume la experiencia, mostrando el equipamiento deportivo y el desenlace de la ruta.

Amelia, que hace unos meses hizo pública su relación con el entrenador personal Alejandro Reina tras su divorcio de Manuel Martos, compartió abiertamente los detalles de su incursión ciclista. El vídeo muestra desde los preparativos hasta el momento de la caída, donde, según el relato de Reina, se produjo al accionar los frenos de forma incorrecta. A pesar de las lesiones, Bono se mostró optimista, asegurando que la experiencia le ha encantado y ya piensa en futuras salidas, reafirmando su pasión por el deporte.