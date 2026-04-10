Belén Esteban rompe con 'Sálvame' y ataca a Jorge Javier: "Nunca has sido más que yo"

Antes de emprender un anunciado retiro temporal de la pequeña pantalla, para tomarse un descanso y disfrutar de su entorno más cercano, especialmente de su marido, Miguel Marcos, su hija y su madre, Belén Esteban ha concedido una entrevista en el podcast Menudo Cuadro, donde ha dejado claro que su ruptura con la etapa de Sálvame es total. Belén Esteban ha confesado un distanciamiento radical con quienes fueron sus compañeros durante más de una década en el extinto programa de Telecinco.

"Te puedo decir que he bloqueado a catorce o dieciséis personas", ha asegurado durante la charla. Esta revelación ha disparado las conjeturas sobre la identidad de los afectados, apuntando hacia rostros muy conocidos como Víctor Sandoval, Terelu Campos o Kiko Matamoros. No obstante, las palabras más duras parecían ir dirigidas al que fuera presentador estrella del formato, Jorge Javier Vázquez: "Era muy amigo, muy reconocido en este país, pero no le tengo que permitir ciertas cosas. Porque por tú ser una persona muy conocida nunca has sido más que yo". Además, ha sentenciado que, aunque esa persona fue importante para ella, tiene clarísimo que el sentimiento nunca fue recíproco.

Ajena al revuelo que han desatado estas contundentes declaraciones, Belén Esteban se mostró implacable con otra antigua compañera, Paz Padilla, con quien nunca ha ocultado su mala relación: "No me voy a comprar su libro porque cada uno vive el luto de la manera que lo tiene que vivir", contestó de forma tajante.

En cuanto al inminente regreso a la televisión de Jesulín de Ubrique, quien participará como concursante en la nueva edición de Tu Cara Me Suena, evitó entrar en polémicas directas con su expareja. Sí tuvo unas palabras de orgullo para Andrea, la hija que tienen en común. A pesar de la enorme presión mediática que siempre ha rodeado a la familia, destacó el acierto de haber mantenido a la joven alejada del escrutinio público. "Como madre me tendría que valorar la persona, pero creo que algo habré hecho bien cuando la única que no está en la tele es la mía", concluyó con evidente satisfacción.