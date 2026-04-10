Las ex de Paquirrín, se unen contra él

Irene Rosales está conciliadora, no quiere guerra, y espera que en la entrevista en "De Viernes" Kiko Rivera no pierda las formas y haya cordialidad porque "sus hijas se merecen ese respeto".

Por su parte, Kiko, en el avance de lo que contará esta noche habla de algo que no le había sucedido nunca con una ex: que Lola, su nueva novia, le cae muy bien. "Me enamoré antes de conocerla, es cojonuda, y no me había sucedido antes, me mola que flipas, y es que me cae muy bien". Dice que es graciosa, simpática, tiene la cara más bonita del mundo y que se mueren de risa juntos. Por eso es uno de los momentos más felices de su vida.

María del Monte ha intervenido en "Y ahora Sonsoles", para hablar sobre la foto con Chabelita en el balcón publicada por Semana. María ha señalado que no es la primera vez que se ven ni va a ser la última, y que ella no es abuela de nadie, "porque no tengo hijos ni tengo nietos. Soy tía abuela por la parte que me toca". "Cada persona tiene su rango familiar. Yo no tengo porque ocupar el de nadie. Y no sería ocupar, sería usurpar. Y usurpadora no he sido nunca".

Melania Trump se adelanta a cualquier información y niega haber tenido relación con Jeffrey Epstein. La primera dama estadounidense, convocó una rueda de prensa en la Casa Blanca para aclarar acusaciones que la vinculan a Epstein pero que sólo eran un rumor, indicando que nunca tuvo "una relación" con el pedófilo condenado por delitos sexuales a menores, y que no fue él quien le presentó a su marido, Donald Trump. Ha dicho que nunca fue amiga de Epstein y no es una víctima de él. Sí reconoció que se movían en los mismos círculos sociales, que iban a las mismas fiestas y que existen correos con Ghisleine.

Amador Mohedano acudió ayer al acto de conciliación con Kelly Mor, realmente llamada Raquel, por haberla acusado de poner en marcha un montaje para desacreditarlo filtrando fotos de ella en el balcón de su casa de Chipiona. Con tanga rojo, de ahí el morbo. Corría el año 2013. Ella le demandó por injurias y vulneración del derecho al honor, exigiendo una rectificación pública y una indemnización económica de 10.000 euros. La publicación finiquitó de forma definitiva el matrimonio con Rosa Benito.

Raquel pedía tres condiciones para no ponerle una querella criminal: reconocer la falsedad de sus acusaciones de montaje, admitir el daño causado y abonar la cuantía solicitada. Como Amador se ha negado, se cierra la puerta a la vía amistosa.