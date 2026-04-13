Así es la dantesca portada del libro de Bigote Arrocet que podría llevarlo a un juzgado

El eco de la relación entre Edmundo Bigote Arrocet y María Teresa Campos se resiste a desaparecer, incluso años después del fallecimiento de la mítica comunicadora. El humorista chileno ha vuelto a situarse en el epicentro de la tormenta mediática al anunciar la publicación de un polémico libro titulado Y Teresita se quería casar, una obra que ha levantado ampollas no solo por su contenido, sino por una portada que ha sido calificada de dantesca y que parece haber sido gestada mediante el uso cuestionable de la inteligencia artificial.

¿De verdad este será el libro de Bigote Arrocet sobre María Teresa Campos? Más allá de la imagen (bastante controvertida), ¿qué editorial o autor publica un libro con faltas ortográficas en la portada y la contraportada? Todo en esta imagen es tan IA… pic.twitter.com/Q7eey4g3BQ — M 📺 (@casasola_89) April 11, 2026

La imagen que ha encendido todas las alarmas muestra a una María Teresa Campos vestida de novia, con velo y ramo, recreando una escena nupcial que jamás ocurrió en la realidad. La controversia sobre la autenticidad de la fotografía no se hizo esperar, disparando teorías sobre montajes digitales. Sin embargo, el diseñador José Perea introdujo un giro inesperado al reconocer la prenda durante este fin de semana: "Estoy flipando en colores y no sé qué decir. Yo hice el vestido que lleva puesto María Teresa Campos; el vestido lo hice en 2018, y me lo pidieron ellos. Al ver la foto no estoy dando crédito", confesaba el modisto en un mensaje que, pese a ser borrado posteriormente, dejó constancia de que el traje es real aunque la composición sea un artificio.

La portada, además, incluye errores de bulto como la frase "Crónicas de un Suèñò Nupcial", donde la tilde invertida y el evidente retoque en la cara de Arrocet refuerzan la sensación de una producción descuidada y artificial.

Esta maniobra de Arrocet ha provocado una reacción visceral en las hijas de la periodista, quienes atraviesan un momento de especial vulnerabilidad tras la pérdida de su madre. Carmen Borrego y Terelu Campos, al ser consultadas por las primeras filtraciones de la obra, coincidieron en una sentencia lapidaria que refleja su dolor y desconcierto: "No reconozco a mi madre". Para ambas, esta publicación no es más que una distorsión de la memoria de María Teresa y un intento de Edmundo por seguir lucrándose a costa de una intimidad que ya no puede ser defendida por su protagonista.

Terelu Campos, especialmente afectada, rompió su silencio este viernes en el programa ¡De Viernes!, donde abordó el tema con una mezcla de indignación y hartazgo. La colaboradora calificó de "indecencia" que se utilice la imagen de una persona fallecida para recrear situaciones ficticias y cargó duramente contra el humorista, advirtiendo de su intención de llevar esto a los juzgados y sugiriendo que el respeto que él dice tener por la memoria de "Teresita" brilla por su ausencia. Carmen Borrego subrayó que este tipo de acciones solo buscan reabrir heridas en la familia y desviar el legado profesional de su madre hacia un terreno amarillista que ella siempre intentó proteger en sus últimos años.

Mientras Edmundo Arrocet se mantiene firme en su voluntad de publicar estas memorias para, según su versión, contar "su verdad" sin filtros, el conflicto escala a un nivel legal y ético. El libro vuelve a poner sobre la mesa una ruptura que nunca fue cómoda para el clan Campos y reaviva una guerra mediática que, lejos de cerrarse con el duelo, parece alimentarse del recuerdo manipulado de una de las figuras más importantes de la historia de la televisión en España.