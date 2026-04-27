Tana Rivera tranquiliza sobre el estado de Roca Rey tras su grave cornada en La Maestranza

Tana Rivera no se separa de su pareja, el torero Andrés Roca Rey, desde que este sufriera una sobrecogedora cogida el pasado jueves en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. El diestro peruano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en la propia enfermería del coso taurino debido a la gravedad de la herida y, desde ese momento, permanece ingresado bajo supervisión médica en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de la capital hispalense. La joven ha demostrado el profundo vínculo que los une, consolidando un noviazgo que comenzó de forma discreta justo antes del inicio de la pasada Semana Santa.

Durante este complicado fin de semana, la hija de Eugenia Martínez de Irujo ha estado permanentemente arropada por su entorno más cercano. Su padre, Francisco Rivera, y el conocido creador de contenido Tomás Páramo han acudido al centro médico para acompañarla y seguir de primera mano las novedades sobre la salud del matador. Según los partes médicos, la evolución clínica del paciente es positiva y no se han detectado signos de infección en la zona afectada. Sin embargo, los doctores han determinado que debe continuar bajo observación hospitalaria durante unos días adicionales. El objetivo es garantizar una recuperación segura antes de proceder a la retirada de los drenajes, dado que el percance provocó un importante desgarro muscular en el muslo con una herida de treinta y cinco centímetros y dos trayectorias distintas.

Este lunes, la nieta de la duquesa de Alba ha sido vista abandonando el hospital en solitario después de haber pasado la noche acompañando a su novio. Visiblemente más relajada y con un gesto de alivio en su rostro, se ha detenido a responder a los medios de comunicación presentes. Preguntada por las diversas informaciones periodísticas que apuntan a que el torero podría recibir el alta médica entre este martes y el próximo miércoles para continuar su convalecencia en la finca que posee a las afueras de la ciudad andaluza, ha preferido mantener la prudencia.

De este modo, ha asegurado desconocer los plazos exactos marcados por el equipo médico, derivando cualquier anuncio oficial al equipo profesional del matador. "La verdad es que no sé nada. Creo que esto es una cosa que la tiene que hablar el apoderado", ha manifestado ante las cámaras. Pese a la incertidumbre sobre la fecha exacta de su salida del centro, ha querido transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad respecto a la gravedad del incidente: "Yo no sé nada, lo único es que se encuentra bien, está fuera de peligro y eso es lo importante". Estas declaraciones evidencian que la preocupación inicial ha quedado atrás tras confirmar la buena respuesta del paciente a los tratamientos.

A estas reconfortantes palabras ante la prensa se suma el afectuoso mensaje público que ha querido dejar a su pareja a través de las plataformas digitales. El propio matador ha reaparecido en las redes sociales compartiendo un fragmento audiovisual de su actuación en el albero sevillano, donde demostró su habitual entrega y valor frente al astado instantes antes de resultar dramáticamente herido. En la sección de comentarios de dicha publicación, la joven no ha dudado en mostrar su profunda admiración profesional y personal hacia él, escribiendo de manera sentida: "Una vez más lo volviste a hacer (...) Eterno ROCA REY".