Ester Expósito y Mbappe, el beso y las imágenes que confirman su relación

Kiko Rivera quiere revertir su vasectomía para volver a ser padre con Lola. Hace unos días comentó en su última entrevista en De Viernes que se había arrepentido de hacerse esa intervención porque Lola García, su novia, tenía que renunciar a la maternidad: "Lola sí forma parte de la gran mayoría de mujeres cuyo sueño es ser madre. Yo no puedo darle eso, estoy operado...". Ella tiene 38 años, él 42.

Ahora parece que estaría pensando si se somete a la vasovasostomía, una pequeña cirugía con un porcentaje de éxito del 80 por ciento que le permitiría volver a tener hijos.

Mientras, su hermana Chabelita pone condiciones a Isabel Pantoja para una posible reconciliación con su madre, que ya llevan seis años sin dirigirse la palabra. Una reconciliación en la que pone condiciones: su madre tendría que pedirle perdón.

En el scoop de la entrevista asegura que los problemas empezaron porque tuvo una pareja que a su madre no le gustaba, y que sus líos con ella son de una naturaleza muy distinta a los que tiene Kiko: "Mi conflicto, realmente, públicamente que se haya sabido, es una pareja que no le ha gustado, mi forma de vivir que a lo mejor no compartía, tampoco era nada fuera de lo común. Sin embargo, con mi hermano, han sido temas en donde la ha criticado como madre, como abuela, en temas de herencia al lado de mi tío Agustín, ha dudado de su paternidad, o sea, ha habido barbaridades. Entonces no tiene nada que ver". Hubo mención a María del Monte, con quien se deshizo en halagos y a quien llama "nana".

Ayer se celebró el día de la madre y Carlo Costanzia felicitó a su "nonna" y a su novia, Alejandra Rubio, aunque no a su madre, Mar Flores, si bien lo intentó arreglar a última hora publicando un texto dirigido a la modelo: "Feliz día de la madre a ti también, madre, que sin ti no estaría en este precioso mundo".

🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappe & Ester Exposito are loving their vacation in Italy! 🩷🏖️ pic.twitter.com/eb9RSYIQJ4 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

Ya tenemos la primera imagen de Ester Expósito y Kylian Mbappé dándose un beso. La actriz y el futbolista han sido fotografiados en la isla italiana de Cagliari, en Cerdeña, isla a la que han viajado con motivo del puente del 1 de mayo. Los dos han sido fotografiados durante una cita romántica en el restaurante Lo Scoglio, en el que parecen sacados de una película de James Bond. Durante la comida el deportista sorprende a la actriz con un pastel de chocolate con mensaje.