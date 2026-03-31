La risa nerviosa de Ester Expósito al ser preguntada por su relación con Mbappé

Ester Expósito fue una de las 15.000 personas que abarrotaron anoche el Movistar Arena de Madrid para disfrutar del concierto de Rosalía y su gira Lux. La actriz salió encantada y así se lo hizo saber a los reporteros que esperaban a que saliera del recinto. "Increíble, espectacular. ¿Cómo va a estar? No puede estar de otra manera que no sea brillante", dijo con rotundidad.

Como no podía ser de otra manera, la prensa también se interesó por su relación con Kylian Mbappé después de que hace ocho días fuera vista en el Santiago Bernabéu disfrutando desde un palco del encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La actriz bromeó diciendo que no le gusta mucho el fútbol pero el partido fue bien. "¿Qué nota le damos a Mbappé?", preguntó el reportero de Europa Press, lo que desató las risitas y una sonrisa de Ester y sus amigas. Muy educada pero también esquiva, reconoció que está muy feliz, aunque no tiene intención de hacer declaraciones sobre su vida privada, como viene siendo habitual.

Ester Exposito saliendo del LUX TOUR de Rosalía en Madrid pic.twitter.com/eBPHWL6RBm — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 31, 2026

La relación entre la actriz española y el futbolista francés nació a partir de un flirteo en las redes sociales iniciado por él, que no dudó en dar 'me gusta' a numerosas publicaciones de Ester cuando empezaba a ganar proyección internacional gracias a su papel en Élite. Admirador suyo desde hacía tiempo, Mbappé terminó contactando con la actriz a través de redes, en parte gracias a la amistad de ella con otro jugador del Real Madrid, Vinicius Jr.

Sus primeros encuentros tuvieron lugar en la más estricta discreción en Madrid, a finales de febrero de 2026. Poco después, la pareja fue sorprendida en su primera escapada a París, donde disfrutaron de varios días en un lujoso hotel próximo a los Campos Elíseos. Allí se les vio muy cercanos y cariñosos al salir juntos del emblemático Le Royal Monceau.

Las imágenes publicadas por la revista ¡Hola! confirmaron lo que hasta entonces eran solo rumores: un romance inesperado que llevaba semanas gestándose y que ha provocado un gran revuelo tanto en sus respectivos ámbitos profesionales como en la crónica social.