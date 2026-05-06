Ahora sí, Julia Janeiro Campanario quiere ser famosa

Juls Janeiro, ahora sí, quiere ser famosa. O mediática. Porque famosa lo es de nacimiento. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario concede una entrevista exclusiva a Hola de doce páginas, nada menos, en la que explica que ahora quiere ser una "superestrella". "¿Superestrella de qué?", responde se entiende que alucinado el entrevistador, Antonio Diéguez. "Mira, quiero ser yo. No tengo un objetivo. Lo que vaya saliendo y me vaya encajando, lo haré".

La joven, que con 18 años decidió aislarse de la fama de manera voluntaria, ha cambiado ahora de opinión y ha decidido que empieza una nueva vida que además conoce muy bien. O por lo menos debería. Destapa su alma en una entrevista que precede a su primera aparición en televisión como concursante de La caja, lo nuevo de Antena Tres.

Juls explica el motivo de su alejamiento de los medios cuando cumplió la mayoría de edad: "Sufrí bullying desde los siete años hasta los dieciséis. Mis padres iban a los colegios a hablar, pero allí nunca hacían nada". "Nadie quería jugar conmigo y pasaba los recreos en el baño. Si había que trabajar en grupo en clase, me dejaban siempre sola. Tuve que cambiar de colegio". De hecho su mudanza a EEUU para seguir con sus estudios se debió a este acoso escolar.

El ser hija de famosos y concretamente de torero la penalizó. "Tu padre es un asesino, me decían". Y señala que se enteraba de todo lo que decían por su familia a través de sus compañeros. "El foco mediático fue muy traumático al cumplir los 18 porque yo no estaba en un buen momento personal. Me marcó muchísimo". Un psicólogo y sus padres, a los que defiende a capa y espada, fueron determinantes en su salvación.

Ahora quiere seguir con su trabajo como maquilladora pero no descarta probar en el cine, haciendo una película romántica o saliendo en el próximo "Torrente", como hizo su padre en su día. Mientras tanto se declara "soltera y entera desde hace dos años" (esto tendrá que explicarlo mejor) y se define como "muy echada para adelante".

La joven que antes no quería vender su intimidad la desnuda ahora hasta el punto de que nos deja ver en el reportaje alguno de sus 30 tatuajes, entre ellos un Cristo Redentor (dice que habla portugués "de Brasil" porque le ha enseñado su madre, que estudió Odontología en Portugal). Sin embargo esta imagen santa que decora su espalda no es el contrapunto de la que luce en la parte alta de su escote. Tres seises que, asegura, no son en absoluto un homenaje al demonio. "No soy satánica, realmente significa equilibrio"", asegura mientras se ríe. Aunque según Hola en la hora larga de entrevista se pasó un tercio del tiempo llorando.

Respecto a las fotos, parecen sacadas de su instagram porque tanto filtro es exagerado. "No estoy polioperada: sólo el pecho y ácido hialurónico en los labios. Lo demás, todo natural". Pero hay una con un caballo que recuerda al mítico reportaje que también hicieron para Hola Jesulín y Campanario con Naty Abascal como estilista y que supuso un antes y un después en las portadas de la revista.

Preocupación por el estado de salud de Tita Thyssen

La revista Semana nos sorprende con unas imágenes exclusivas que acompañan a un titular sobre la preocupación por el estado de salud de Carmen Cervera.

La baronesa Thyssen ha permanecido ingresada varios días en la Clínica Teknon de Barcelona debido a una dolencia que no se menciona. Fue trasladada desde su casa en helicóptero hasta el centro hospitalario y ahora se recupera ya en su casa de la Costa Brava tras recibir el alta el pasado 1 de mayo. Fuentes cercanas a la baronesa confirman a Es La Mañana que ya está mejor y que su familia está más tranquila.

Sin embargo las fotos que vemos en Semana demuestran la preocupación que han vivido los hijos de Tita. Todos. Por primera vez en ocho años Borja y Carmen han sido fotografiados juntos y con Blanca Cuesta, nuera de la baronesa, con cara de inquietud durante una visita al hospital. Y Sabina, la otra melliza, aparece paseando de la mano de su sobrina. Las imágenes demuestran una unidad familiar ante la adversidad que no habíamos visto nunca.

Según la revista, "Borja está extremadamente afectado, pero ha decidido mostrar fortaleza y firmeza para cuidar a su madre y estar con sus hermanas".

Maxi Iglesias se compra un ático de 1,8 millones en su barrio de siempre

Semana desvela que el chico de moda, Maxi Iglesias, acaba de comprarse una casa en Madrid. Se trata de un ático valorado en 1,8 millones de euros ubicado "en su barrio de toda la vida" y que además es uno de los más cotizados de la capital.

La vivienda consta de más de 230 metros cuadrados, tres habitaciones y una terraza con piscina propia. Pero lo más destacable son sus vistas, desde las que se puede apreciar el skyline madrileño.

Maxi, al que no hemos vuelto a ver junto a Aitana Sánchez-Gijón, vivió en este barrio toda su infancia con su madre. Desde 2009 posee en nuda propiedad la casa en la que creció, y en 2020 compró otra residencia en la misma zona.

Paz Vega hace la mudanza y se instala en casa de su hermana Sara

Paz Vega ha metido su vida entera en cajas y se ha trasladado a vivir a la casa de su hermana Sara. Diez Minutos publican las imágenes del día de la mundanza, el 2 de mayo, en las que vemos a la actriz muy abrigada dirigiendo a los operarios.

La intérprete ha abandonado el piso del barrio de Justicia de Madrid en el que residía con su exmarido, Orson Salazar, y que sin embargo no le pertenece debido a sus problemas económicos. Señala Diez Minutos que entre los enseres trasladados hay varias tablas de surf.

Miguel Urdangarín cumple 24 y lo celebra en familia

Las revistas vuelven a demostrar que la infanta Cristina pasa cada vez más tiempo en Madrid. Eso, o que teletrabaja. Esta vez ha sido fotografiada saliendo del restaurante madrileño en el que la familia ha celebrado el 24 cumpleaños de Miguel Urdangarín, que no sabemos a qué se dedica pero que ya vive con su novia en un piso del barrio de Salamanca, uno de los más cotizados de la capital. Ella es venezolana y rica, así que puede permitírselo.

A la fiesta no faltaron su hermana Irene, que también está instalada en La Zarzuela, o su prima Vickyfede, que se lleva a su último novio, Jorge Navalpotro, a todos los eventos familiares.

Cóctel de noticias

Cari Lapique, embajadora de lujo del casco para no perder pelo. Vemos en Hola a Cari posando con su hija Carla y con su yerno, Antonio Matos, con el que tiene una excelente relación. Tanto, que los tres se fueron juntos al último evento organizado por Mónica Sada, la fundadora de Unicskin, que dejó su carrera en la banca para dedicarse al mundo de la belleza.

El Cordobés y Virgina Troconis se mudan a la capital. El torero habla para Semana y explica que, después de 30 años viviendo en el campo, su mujer y su hija le han "obligado" a vivir en la ciudad. "Me propuse pasar un año sabático y aunque me cuesta mucho cumplirlo y estar sin hacer nada, siente que he bajado el ritmo". En breve tendrá que pasar por quirófano para operarse los dedos de la mano.

Anabel Pantoja y David se escapan a Milán. La pareja ha hecho una salida romántica y se han paseado sin su bebé por la ciudad italiana. Anabel bromea con que no ha habido pedida de mano.