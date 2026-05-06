Las portadas de la prensa rosa (06-05-2026)

Aitana Sánchez-Gijón, arropada por sus hijos y su hermano en el tanatorio tras la muerte de su madre J. del Pozo Tana Rivera, Victoria Federica o Gloria Camila: las famosas que se han dejado ver en la Feria de Abril A. Mateu Arropada por Iker Casillas, Isabel Jiménez y su novio: las imágenes del último adiós de Sara Carbonero a su madre J. del Pozo Tana Rivera, testigo de la cogida a Roca Rey en la Maestranza Marta Gutiérrez Secciones Portada Opinión España Andalucía Madrid Canarias Valencia Internacional Defensa Corazón Viajar y Comer Deportes Sucesos Cultura Libros Cine Series Tecnociencia Salud Vídeos Fotos Canales Servicios Me lo compro Yo quiero uno Tráfico Precio gasolineras Radares El Tiempo Gestiona tu patrimonio Participación Móviles Boletines RSS Versión accesible Últimas noticias Archivo Hemeroteca Personajes Lugares Empresas Organismos Temas Eventos LD Redes Facebook X Instagram YouTube WhatsApp Telegram