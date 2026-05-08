Hallan muerto en Mallorca a Jake Hall, conocido rostro de la televisión británica

Jake Hall, rostro conocido de la televisión británica por su participación en el reality The Only Way Is Essex, ha fallecido en España a los 35 años. Según informó el diario The Sun, Hall murió tras un presunto incidente ocurrido en el municipio de Santa Margarita, en Mallorca.

El exconcursante de telerrealidad fue encontrado en la madrugada del jueves en la villa donde se alojaba junto a otras personas. Presentaba graves heridas en la cabeza, aparentemente provocadas por fragmentos de vidrio, de acuerdo con la información publicada por el citado medio.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación sobre lo sucedido, aunque por el momento el caso se trata como un accidente. La principal hipótesis apunta a que el británico se golpeó la cabeza contra una puerta de cristal después de una noche "de fiesta". Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado "ruidos fuertes" que hacían temblar las paredes pocas horas antes de la llegada de la policía a la vivienda, según recoge The Sun.

Además de su paso por televisión, Hall había logrado una importante presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumulaba más de 400.000 seguidores. Su última publicación ha generado un gran impacto entre sus seguidores por el mensaje que compartió: "La vida es una mierda a veces, pero voy a intentar quedarme con lo bueno. Mirando a través de las cosas veo que simplemente estoy haciendo arte, de muchas formas".

Hall alcanzó la fama en Reino Unido en 2015 gracias a The Only Way Is Essex, uno de los realities más populares del país. Tras su etapa televisiva, orientó su carrera hacia el mundo de la moda y las redes sociales.

En 2016 ya había vivido un episodio grave al resultar apuñalado durante una pelea en una discoteca de Marbella. Permaneció varias semanas hospitalizado antes de recuperarse.

En el plano personal, mantuvo una relación intermitente desde 2016 con la modelo Missé Beqiri. Ambos tuvieron una hija, River, nacida en 2017. Aunque llegaron a comprometerse un año después, nunca se casaron y la relación terminó marcada por conflictos, entre ellos una orden de alejamiento. También trascendió que la pareja protagonizó una fuerte discusión que fue escuchada por varios vecinos.