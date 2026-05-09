De Mar Flores a Virginia Troconis: el desfile de famosas que no se perdieron el estreno de 'Berlín'
Sevilla se ha engalanado para el estreno de 'Berlín y la dama del armiño'. Por la alfombra roja situada en las Setas de la Encarnación se han dejado ver muchos famosos que no se han querido perder la cita.
1 / 12
María José Suárez, con un vestido de lunares y flores de inspiración andaluza de Marina Flamenca
2 / 12
Mar Flores con un total look de José Hidalgo moda
3 / 12
Raquel Revuelta acudió acompañada de su hija Claudia
4 / 12
La pareja formada por Lidia Torrent, con vestido negro asimétrico con gran abertura en la pierna de Michael Costello y Jaime Astrain
5 / 12
La actriz Inma Cuesta
6 / 12
Virginia Troconis
7 / 12
Estrella Morente y su hermana Soleá Morente
8 / 12
Mónica Cruz con vestido negro de volantes de Silvia Fernández
9 / 12
La actriz Michelle Jenner
10 / 12
Anabel Pantoja
11 / 12
La cantante India Martínez
12 / 12
La actriz Carlota Melendi