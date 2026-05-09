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De Mar Flores a Virginia Troconis: el desfile de famosas que no se perdieron el estreno de 'Berlín'

Sevilla se ha engalanado para el estreno de 'Berlín y la dama del armiño'. Por la alfombra roja situada en las Setas de la Encarnación se han dejado ver muchos famosos que no se han querido perder la cita.

Chic
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María José Suárez, con un vestido de lunares y flores de inspiración andaluza de Marina Flamenca

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Mar Flores con un total look de José Hidalgo moda

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Raquel Revuelta acudió acompañada de su hija Claudia

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La pareja formada por Lidia Torrent, con vestido negro asimétrico con gran abertura en la pierna de Michael Costello y Jaime Astrain

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La actriz Inma Cuesta

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Virginia Troconis

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Estrella Morente y su hermana Soleá Morente

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Mónica Cruz con vestido negro de volantes de Silvia Fernández

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La actriz Michelle Jenner

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Anabel Pantoja

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La cantante India Martínez

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La actriz Carlota Melendi

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