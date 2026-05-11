El cantante Omar Montes ha protagonizado una escena de máxima tensión en el aparcamiento de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, donde decidió romper la ventanilla de un coche para rescatar a un perro que, según ha explicado en sus redes sociales, llevaba más de dos horas encerrado en el interior del vehículo.

Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro encerrado: "No me arrepiento" pic.twitter.com/vHfTTxj1ep — Libertad Digital (@libertaddigital) May 11, 2026

El propio artista ha compartido varios vídeos a través de sus stories de Instagram en los que mostraba al animal visiblemente alterado dentro del coche. "Aquí estoy, en el cine Kinepolis, y hay un perrito que está muy mal. A ver si alguien viene a sacarlo. Está llorando el pobrecito, no puedo más", comentaba mientras grababa la escena.

Según ha relatado, él y las personas que le acompañaban avisaron a la policía y esperaron durante un tiempo a que aparecieran los propietarios del vehículo. Sin embargo, al comprobar que el perro seguía encerrado y mostrando signos de fatiga y nerviosismo, el cantante tomó la decisión de actuar por su cuenta.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver cómo el artista rompe la ventanilla del copiloto para acceder al interior del coche y sacar al animal. Una vez fuera, trató de tranquilizarlo mientras valoraba darle agua o incluso trasladarlo a un veterinario.

"No me arrepiento"

Horas después, el cantante ha publicado un comunicado explicando lo sucedido y defendiendo su actuación. "La perrita ya se quedó con sus dueños. No me arrepiento de haber roto una ventana por sacar a un animal que lleva dos horas solo encerrado en un coche llorando. Me tocará pagar la ventanilla, pero la pago con gusto", escribió.

Además, ha lanzado un mensaje directo a los propietarios del animal: "Espero que hayáis entendido que un perro no es un juguete y no se puede dejar en un coche encerrado mientras veis una película o cenáis en el Burger".

La actuación de Omar Montes ha generado un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios han aplaudido su rápida intervención para evitar que el estado del perro empeorase, mientras otros recuerdan que romper la ventanilla de un vehículo podría acarrear consecuencias legales si los propietarios decidieran denunciar los daños.

En cualquier caso, la situación también pone el foco sobre la importancia del bienestar animal y los riesgos de dejar mascotas encerradas dentro de un coche durante largos periodos de tiempo, especialmente en espacios cerrados o con altas temperaturas.