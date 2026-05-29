El forense concluye que la hija de Anabel Pantoja sufrió un "zarandeo violento"

Un nuevo informe forense ha dado un giro relevante a la investigación judicial que afecta a Anabel Pantoja y David Rodríguez por las lesiones sufridas por su hija en enero de 2025. Según ha revelado el diario Canarias 7, los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas concluyen que el cuadro clínico de la menor es compatible con un "zarandeo violento".

La investigación se remonta a los primeros meses de vida de la bebé, cuando fue ingresada de urgencia tras presentar síntomas de gravedad. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el episodio que centra ahora la atención de los investigadores habría ocurrido el 9 de enero de 2025, coincidiendo con una visita familiar al centro comercial Mogán Mall, en Gran Canaria.

Horas después de aquel desplazamiento, la niña fue atendida inicialmente en la Clínica Roca y posteriormente trasladada al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció ingresada varios días, parte de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos bajo vigilancia especializada.

El informe pericial sitúa el foco sobre David Rodríguez, padre de la menor, quien se encontraba a solas con la bebé dentro del vehículo mientras Anabel Pantoja realizaba unas compras. Durante su declaración judicial, Rodríguez explicó que intentó auxiliar a la pequeña al notar que tenía dificultades para respirar y reconoció haberle dado pequeños golpes para estimular su reacción.

Sin embargo, los forenses consideran que esa versión no encaja completamente con las lesiones detectadas en la menor. Por este motivo, el Hospital Materno Infantil remitió en su momento un parte de lesiones al juzgado, iniciándose así las diligencias judiciales para esclarecer lo sucedido.

La Fiscalía ha solicitado ampliar la instrucción con el objetivo de seguir analizando documentación médica y practicar nuevas diligencias antes de cerrar la investigación. Mientras tanto, la defensa de la pareja ha aportado informes alternativos que plantean otras hipótesis sobre el origen de las lesiones. Algunos de esos documentos apuntan a que los daños podrían haberse producido entre 24 y 72 horas antes de la crisis médica sufrida por la niña.

El informe definitivo no se ha conocido hasta ahora porque los especialistas necesitaban observar la evolución clínica de la menor durante un largo periodo de tiempo. Según fuentes médicas, determinadas posibles secuelas neurológicas solo podían evaluarse con precisión pasado aproximadamente un año desde los hechos.

La decisión final sobre la continuidad del procedimiento quedará ahora en manos de la magistrada encargada del caso, que deberá valorar las conclusiones forenses y el conjunto de pruebas incorporadas a la causa.