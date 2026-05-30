El ataque de celos de Plex durante la gira que Aitana resolvió de la forma más cómica

"Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella", canta Aitana en su canción Superestrella del disco Cuarto Azul, que narra cómo conoció a su actual pareja Dani, conocido en el mundo de YouTube como Plex, y las dificultades de salir con una de las artistas más importantes de la escena musical actual. Y la artista catalana no mentía porque la puesta en escena de la gira que acaba de arrancar ha desatado los celos de su chico.

En un vídeo publicado por Plex titulado 'Un día con mi novia', la pareja muestra los entresijos de la vida de Aitana, que se encuentra inmersa en su Cuarto Azul World Tour. El youtuber sigue a su novia durante los preparativos del segundo concierto que tuvo lugar en el Roig Arena de Valencia, desde lo que desayuna por la mañana, cómo entrena con su entrenadora personal, su preparación con el coach vocal y el cuidado de las cuerdas vocales, los ensayos con los bailarines hasta las sesiones de maquillaje y vestuario.

En algunas coreografías Aitana se acerca mucho físicamente a sus bailarines y aunque todo queda dentro de lo estrictamente profesional, Plex bromea durante el vídeo con un pequeño ataque de celos. "Hay un par de bailarines que necesito que me presentes", le dice a su novia, a lo que ella responde "¡ay, qué tonto...!".

Más tarde, durante un encuentro con el equipo, Aitana retoma la broma delante de todos: "Quería grabar a Dani que decía que quería hablar con algún bailarín, ¿no?". La situación desata las risas entre el grupo y uno de ellos, llamado Álvaro, incluso se enfunda un minúsculo top para dar a entender que es homosexual. "Creo que ya te has quedado tranquilo... Qué gracioso, se ha puesto rojo", dice la artista a su novio, algo avergonzado después de la pequeña encerrona de Aitana.

Plex le dice a Aitana que le presente al bailarín con el que se restriega en los conciertos y resulta tener más pluma que un gallinero 😭😭😭 pic.twitter.com/b46sOkz5hP — 🦐 (@langostin0perez) May 29, 2026

La historia de amor de la pareja comenzó a gestarse a principios del año pasado de manera virtual. Según relató la intérprete de Superestrella en una charla con el creador de contenido Ibai Llanos, fue ella quien decidió enviar el primer mensaje privado a Plex. Entre risas y rectificaciones, Aitana admitió haberle escrito con la excusa de invitarle a la premiere de su docuserie para Netflix, Aitana: Metamorfosis, un acoplamiento inicial que rápidamente evolucionó de la admiración mutua a una complicidad constante.

El punto de inflexión que desató todas las alarmas entre sus respectivas comunidades de seguidores tuvo lugar en el continente asiático. Una coincidencia en Japón, enmarcada dentro de uno de los retos de viajes del youtuber, propició su primer encuentro físico y su primera colaboración en vídeo. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron posteriormente que el vínculo nació desde una base sólida de amistad y sin expectativas románticas inmediatas, transformándose de forma natural con el paso de los meses.

Tras un tiempo manteniendo su romance bajo estricta discreción, la pareja optó por naturalizar su situación de cara al público a mediados de 2025, compartiendo sus primeras imágenes juntos en redes sociales. Desde entonces, ambos han integrado sus exigentes facetas profesionales con normalidad, siendo habitual ver al zamorano acompañando a la artista en sus citas musicales más destacadas y compartiendo escapadas en la capital madrileña.