Muere Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años

La estadounidense Kelly Curtis, conocida por su linaje en la meca del séptimo arte y su trayectoria en la pequeña y gran pantalla, ha fallecido a los 69 años de edad. La intérprete era la hija mayor del célebre matrimonio formado por Tony Curtis y Janet Leigh, dos de las figuras más emblemáticas del Hollywood clásico de la década de los cincuenta. Según la información proporcionada por su familia, la artista perdió la vida en la intimidad de su hogar, "rodeada de naturaleza" y "en paz".

La triste noticia fue comunicada públicamente por su hermana pequeña, la oscarizada Jamie Lee Curtis, a través de una emotiva publicación en su cuenta personal de Facebook. En dicho mensaje, la protagonista de famosas cintas de terror quiso rendir un sentido homenaje a quien fue un pilar fundamental en su vida. "Fue mi primera amiga y mi confidente de toda la vida. Era de una belleza impresionante y una actriz con mucho talento", destacó en el texto que acompañaba a una fotografía de juventud de ambas.

En el terreno profesional, Kelly Curtis desarrolló una carrera interpretativa que la llevó a participar tanto en proyectos cinematográficos como televisivos. Uno de sus papeles más recordados fue precisamente junto a su propia hermana en la comedia Trading Places, estrenada en 1983 bajo la dirección de John Landis. Posteriormente, asumió el papel protagonista en la cinta alemana Magic Sticks en 1987 y en la producción italiana The Devil's Daughter a principios de los noventa. Su rostro también se hizo popular en la televisión gracias a sus apariciones en conocidas series como The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings y la mítica Star Trek: Deep Space Nine.

Más allá de los focos, su hermana la recordó como una mujer de múltiples aficiones y de firmes convicciones. Jamie Lee Curtis detalló que a Kelly le apasionaba jugar al corazones, coleccionar figuras de tortugas y disfrutar de las compras de segunda mano. También destacó su interés por la música, los viajes y su entretenimiento con el popular juego Pokémon Go. Además, subrayó el profundo orgullo que sentía por sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, definiéndola como una "patriota estadounidense devota".

El recuerdo familiar también dejó espacio para anécdotas más entrañables. Según relató la ganadora del Oscar, Kelly siempre será recordada por su generosidad cariñosa, sus opiniones firmes, su curiosidad infinita y, muy especialmente, por su habilidad en la cocina. Preparaba unas deliciosas galletas de almendra en forma de media luna, que solía espolvorear con azúcar durante la Navidad. Esta tradición culinaria era la responsable de que su entorno más cercano la conociera con el cariñoso apodo de "Tía Cookie".

Para finalizar su despedida, Jamie Lee Curtis compartió que la actriz solía despedirse siempre con una tradicional bendición húngara. "Kelly siempre terminaba cualquier mensaje o despedida con una bendición húngara… Isten Veled, Dios está contigo. Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos más adelante", concluyó el mensaje. Kelly Curtis, nacida en 1956 en la localidad de Santa Mónica, se graduó en la carrera de Empresariales por el Skidmore College de Nueva York y contrajo matrimonio en 1989 con el productor Scott Morfee.