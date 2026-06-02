La ridícula polémica por "la casita" de Bad Bunny

La creadora de 'contenido para adultos' Claudia Bavel, que se dio a conocer por salir con Iker Casillas, ha publicado una foto con Bad Bunny para responder a los que afirman que nunca tuvo un lío con el puertorriqueño. De hecho, Claudia ha dicho ser la barcelonesa que aparece en la canción de 'Tití me preguntó' de forma literal: "La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón". Esa barcelonesa ilustre es ella. "Siempre soy sincera, me ofende la duda. La que puede puede, puede. Quien no, critica. Y una fecha: 2017". Se trata de una canción que lleva más de mil millones de reproducciones en Youtube. La letra de 'Tití me preguntó' es una especie de repaso por algunas de las mujeres con las que el cantante ha estado a lo largo de su vida.

La Casita de Bad Bunny sigue levantando polémica, desde los famosos que no han pagado y que han ido patrocinados hasta la presencia de Marta Ortega, que estaba un poco desubicada. ¿Hay selección de chicas para que vayan a La Casita? ¿Es más que un recinto para invitados?

Pedro de Borbón-Dos Sicilias ha emitido un comunicado para reivindicar, a través de 31 páginas, el título de duque de Calabria. Dice que es una verdad histórica y, básicamente, que la otra rama de la familia es "menor".

Y todo ello porque en los últimos meses la relación entre María Carolina de las Dos Sicilias y Jordan Bardella, considerado el heredero político de Le Pen, ha vuelto a poner sobre la mesa la histórica disputa dinástica de la Casa de las Dos Sicilias. Dice Pedro que se ha producido "una atribución indebida de un título que no le corresponde: duquesa de Calabria". "Mi primo, el príncipe Carlos de Borbón-Dos Sicilias, duque de Castro, y su esposa Camila, al igual que su hija María Carolina, han venido creando confusión entre los medios de comunicación", sobre todo para evitar que María Carolina sea presentada públicamente como duquesa de Calabria.

Rocío Crusset se ha casado en Nueva York con Charlie Schein en una ceremonia a la que ha acudido su familia. Rocío ha compartido las fotos en su perfil de Instagram, lo que nos ha permitido apreciar su vestido, un diseño de encaje con escote en pico y volantes con la espalda al descubierto que, al parecer, ha diseñado ella misma. El padrino y padre, Carlos Herrera, ha relatado a Paloma Barrientos pormenores del casorio, que ha sido "en inglés y español, en los jesuitas, con algunos pequeños detalles judíos por el padre de Charlie. La madre es católica". "Rocío eligió un vestido de encaje precioso diseñado por ella misma y cosido por una amiga suya modista", ha relatado. Luego bailaron a Frank Sinatra y la sevillana "Me sabe a sal" y brindaron con manzanilla de Sanlúcar, además de comer jamón.