La boda de Ingrid Sanz Asensio e Ilies Hassaine en los Jerónimos
Ingrid Sanz Asensio e Iliès Hassaine se han dado el "sí, quiero" en Madrid en la iglesia de San Jerónimo el Real, el mismo templo en el que, hace casi 30 años, se casaron sus padres, Fernando Sanz e Ingrid Asensio, un guiño sentimental que ha hecho aún más especial la jornada.
Ilies Hassaine ha llegado iglesia acompañado por la madrina, que lució un vestido largo en color azul klein con capa y aplicaciones en el hombro.
La novia llegó a San Jerónimo el Real del brazo de su padre, Fernando Sanz. Ingrid lució un vestido de encaje con manga larga de inspiración clásica, complementado con un largo velo que varias personas le han tenido que ayudar a colocar en las escaleras del templo para que ella pudiera subir con comodidad del brazo de su padre.
Fernando Sanz, padre de la novia, ha resumido que la boda ha sido "muy bonita" y llena de recuerdos, especialmente por celebrarse en la misma iglesia donde él se casó con su mujer. Ha contado, además, que ha rescatado el mismo chaqué que llevó entonces, 30 años después.
Los novios acompañados de los padres de la novia, Fernando Sanz e Ingrid Asensio
La nieta de quién fuera presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y del empresario Antonio Asensio, y el futbolista del CF Rayo Majadahonda, consolidan así una relación que ya dio como fruto a sus dos hijas.
La madre de la novia, Ingrid Asensio con sus hijas Valeria y Alexia.
Lidia Bedman, mujer de Santiago Abascal, con un vestido rojo de cuello halfter y pamela de ala ancha
Julián Bayón y Vania Millán
Predrag Mijatović con su mujer Aneta y su hija Nadja
El cantante Juan Magan, que actuó después del banquete, acompañado de Mariah Elisa Peralta
Poty Castillo con su mujer, Isabel Navarro