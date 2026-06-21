La boda de Ingrid Sanz Asensio e Ilies Hassaine en los Jerónimos

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La novia llegó a San Jerónimo el Real del brazo de su padre, Fernando Sanz. Ingrid lució un vestido de encaje con manga larga de inspiración clásica, complementado con un largo velo que varias personas le han tenido que ayudar a colocar en las escaleras del templo para que ella pudiera subir con comodidad del brazo de su padre.