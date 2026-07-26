Marc Anthony, padre de una niña, la segunda con su actual pareja

El reconocido como rey de la salsa Marc Anthony, que cumplirá cincuenta y ocho años el próximo septiembre, acaba de ser padre por octava vez de una niña, la segunda con su actual pareja, Nadia Ferreira. A través de su cuenta de Instagram, el cantante ha divulgado esto: "¡Qué gran bendición compartir con ustedes la llegada de nuestra Myla! No se imaginan la felicidad que sentimos en casa".

Con Nadia tiene a su primogénito, llamado como él, nacido en junio de 2023. Se casaron en Miami a principios de año, en enero; por tanto, la madre ya estaba embarazada. Era el primer matrimonio de ella y el tercero para él.

Seductor siempre, Marc Anthony fue novio de la actriz Claudette Lali, pero no llegaron a casarse. Sí que lo hizo él por primera vez con Dayanara Torres, Miss Universo, en el 2000. Duraron juntos cuatro años, periodo en el que tuvieron dos retoños. Con Debbie Rosado mantuvo una relación sin pasar por el juzgado. Fueron padres de dos hijos, niña y niño, este último adoptado. Ya para entonces, si seguimos la cuenta, Marc Anthony acumulaba cuatro pequeños. Se le vio siempre como un hombre muy familiar, hasta resultar todo un padrazo. Lo que continuó al desposarse con Jennifer López, con quien compartió la llegada de dos gemelos. Rota esa unión, Marc volvió a casarse con Shannon de Lima. Esta vez sin descendencia, pero sí después con Nadia Ferreira, con quien acaba de recibir la llegada de una niña.

Marc Anthony, que se llama así porque sus progenitores admiraban al cantante Marco Antonio Muñiz, ha tenido siempre en cuenta a los niños. La muerte de su hermana menor Maribel, a los nueve años, víctima de un tumor cerebral, constituyó la mayor tragedia vivida hasta entonces, resolviendo, cuando le fue posible, crear una fundación que lleva el nombre de Maestro Cares, encargada de prestar ayuda a niños y orfanatos que precisen por su precaria situación toda clase de atenciones.