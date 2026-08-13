El actor Daniel Muriel tiene una lesión en la córnea que le impidió disfrutar del eclipse

El actor lamentaba a través de sus redes sociales no poder disfrutar del eclipse por haber sufrido un accidente en la córnea y publicaba una foto con el ojo vendado.

"Me sé de uno que hoy no ve el eclipse". Así fueron sus palabras, sin dar más detalles. "Estoy bien, no preocuparse". Lo que sí ha hecho es recomendar a los miles de seguidores que, si no tenían gafas, no lo intentaran. "Haced caso porque no merece la pena cualquier herida en el ojo".

Cierto es que, como tantos miles de españoles, lo tenía todo organizado, pero tuvo que conformarse, como tantos, con verlo por la televisión. Daniel y su familia están pasando unos días de vacaciones; hay que recordar que está casado con Candela Serrat y son padres de Mérida y Daniel.