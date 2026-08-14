Julia Janeiro, sin piedad contra Belén Esteban: "Eres la sombra de Jesulín de Ubrique. Eres un meme"

Julia Janeiro ha respondido de manera tajante a las preguntas de los medios de comunicación a la salida de su residencia en la zona norte de Madrid. Ante los micrófonos de la prensa, la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha fijado de forma clara su posición respecto a la reciente polémica generada por Belén Esteban en sus redes sociales sobre los nepo babies.

El conflicto se originó cuando la colaboradora de televisión publicó una historia para felicitar a su hija con el mensaje "mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby, otras sí", en referencia al término popularizado en Estados Unidos para calificar a los hijos de celebridades que aprovechan la fama y trayectoria de sus padres.

Al ser interrogada sobre este asunto, Julia Janeiro fue directa en su respuesta sobre la colaboradora: "¿Ella sabe escribir la palabra? ¿Sabes qué pasa? No soy tanto de indirectas, soy más de decir las cosas claras. Si hablamos de nepo babies, ella, sin ser hija de mi padre, ha sido prácticamente lo mismo. Claro, se ha pasado la vida hablando de mi padre".

La joven continuó expresando su malestar ante las declaraciones de Belén Esteban hacia su persona y su entorno familiar: "No la considero así, prefiero llamarla 'la sombra de Jesulín de Ubrique' porque es que claro, si nos ponemos a hablar... Me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija, me parece vergonzoso, la verdad. No sé". Asimismo, aseguró no comprender el origen de esta actitud: "Tendría en contra de mí la película que se haya querido inventar, no estoy entendiendo nada ahora mismo".

Julia Janeiro responde a Belén Esteban a través de los compañeros de Europa Press "Parece que odia mi existencia una señora que le triplica la edad" https://t.co/WyKeSgy0P8 pic.twitter.com/AAnkBwlthM — Alba Medina (@albammmedina) August 13, 2026

Durante su intervención, Janeiro contrapuso la actitud de su familia con la de la tertuliana: "Solo digo una cosa, al menos mis padres tienen respeto y clase. No tengo nada más que decir sobre el tema. Me acabo de quedar un poco tiesa, la verdad; parece que odia mi existencia una persona que me triplica la edad. Un poco fuerte".

Dirigiéndose de manera explícita a Belén Esteban, le envió un mensaje contundente: "Creo que todo el mundo está un poco cansado de la misma historia que simplemente se resume a un meme televisivo. Lo siento mucho, Belén, me dirijo a ti porque hablo directamente. Eres un meme televisivo, cariño; no tengo más que decirte".

La joven insistió en que nunca se ha referido a ella desde que entró en la escena pública: "No la he nombrado en ningún momento y que haya dicho, que eso sí me enteré, que 'por mis padres muero y mato', que se le atribuya una indirecta para ella... no eres el ombligo del mundo. Memes hay muchos, entonces claro". Para finalizar el tema, lanzó una revelación sobre la actividad de la colaboradora en las plataformas digitales: "Belén, por favor, para de verme las historias de Instagram. Tengo 500 capturas y grabaciones de pantalla de esta persona viéndome las historias".

Aprovechando la atención de los reporteros, Julia Janeiro también abordó las declaraciones hechas días atrás por Camila Naranjo, viuda de su abuelo Humberto Janeiro, en el programa El verano se mueve, donde mencionaba un distanciamiento familiar. La nieta del torero desmarcó por completo su postura: "No sé quién es, no he escuchado su nombre en la vida. No veo la tele y no me entero de nada. ¿Ella sí llamaba a mi abuelo? Yo tenía muy buena relación con mi abuelo".

Para concluir, justificó su desconocimiento de la actualidad del corazón señalando que habitualmente se entera de las informaciones a través de la prensa digital o por los propios reporteros en la calle: "La tele no la veo y no me entero. Les tengo prohibido a mis amigos que me manden cosas porque no quiero saber nada".

Esta posición coincide con la víspera de su debut televisivo como concursante en el espacio La Caja Amarilla, presentado por Manel Fuentes en Antena 3.