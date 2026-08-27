El rey Harald de Noruega, en estado muy grave

La Casa Real noruega ha emitido un comunicado informando de la gravedad en el estado de salud del rey Harald V. El monarca, de 89 años, se encuentra ingresado en el Hospital Nacional de Oslo desde el pasado 17 de agosto debido a una infección hemolítica. Una situación que se ha agravado, siendo su situación de extrema gravedad.

Mientras el país se prepara para despedir a quien ha sido su monarca desde 1991, a lo largo de la mañana tanto la reina Sonia como el príncipe Haakon como la princesa Mette-Marit se han reunido en el hospital, todos vestidos de negro y con el semblante serio. Poco después se han sumado los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, así como la hermana mayor del rey, la princesa Astrid.

También se ha visto a Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, que ha sido condenado por más de una treintena de delitos, y que se encuentra en detención domiciliaria con vigilancia electrónica en el palacio de Skaugum, algo que ha llamado la atención de nuestros colaboradores.

Mientras, el príncipe Harry, Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet ya están en Reino Unido, donde llegaron ayer al mediodía al aeropuerto de Birmingham, seis años después de abandonar el país e instalarse en California. Un portavoz de Harry y Meghan ha señalado que este viaje "no es algo sobre lo que vayamos a hacer comentarios".

Según se ha podido saber, la familia no ha recibido protección policial a su llegada. De momento, la familia se instalará en una propiedad privada a las afueras de Londres, en la zona de los Cotswolds, donde residen también los Beckham. Sus hijos están matriculados en un centro educativo de la zona, donde comenzarán la próxima semana el nuevo curso académico.