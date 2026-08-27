Juls Janeiro responde a Belén Esteban: "Me estoy callando más de lo que debería"

La tensión mediática protagonizada por Juls Janeiro y Belén Esteban, lejos de apaciguarse, sigue sumando nuevos capítulos. Ahora, se ha producido un nuevo cruce de declaraciones en el que ambas partes se reafirman en sus respectivas posturas. La joven ha querido dejar claro que, si bien está dispuesta a relatar su experiencia personal, aún se guarda mucha información por el respeto a la persona que tienen en común.

Preguntada por las recientes afirmaciones de Belén, quien aseguró que en su entorno también se había vivido mucho sufrimiento durante años, la hija de Jesulín de Ubrique se ha mostrado tajante. "Al final hay varias versiones. Ellos habrán sufrido lo que les corresponda y nosotros hemos sufrido lo que nos corresponde", ha sentenciado.

En cuanto a la posibilidad de mantener una conversación que sirva para acercar posturas después de tanto tiempo de distanciamiento, Juls ha apuntado que no es una cuestión que recaiga exclusivamente sobre sus hombros. "La guerra que a mí me corresponde es el daño que a mí me han hecho. Yo hablo por mí, de mi sufrimiento, de lo que yo he pasado, pero ya está. El resto es problema de los demás", ha argumentado.

Uno de los puntos más delicados del enfrentamiento gira en torno a su hermana Andrea. Juls ha respondido a Belén, indicando que precisamente está midiendo cada una de sus intervenciones por su hermana. "Peor sería que yo diese el paso sin respetarla, ¿no? Si se enfada, que se enfade; si le sienta mal, que le siente mal. Al final eso no es problema mío. Bastante que estoy siendo respetuosa y estoy callando más de lo que debería".

Esta contención no está motivada por un genuino afecto personal. Según ha detallado la propia Juls, su prudencia está fundamentada en el cariño y el respeto absoluto que profesa a su hermana. De hecho, durante sus últimas apariciones ha reconocido abiertamente que la echa de menos en su día a día.

Paralelamente a esta controversia, han proliferado multitud de informaciones que especulan sobre el verdadero origen del distanciamiento. Mientras que inicialmente las versiones apuntaban a desacuerdos de índole económica, las últimas teorías sugieren un choque estrictamente personal. Ante este baile de datos, la joven no ha ocultado su hastío. "Cada día sacan una historia nueva. Uno ya no sabe ni qué creerse, de verdad", ha lamentado.

Lejos de alimentar los rumores, Juls ha optado por blindar los detalles de lo que verdaderamente ocurrió. Ha defendido que cualquier hipotético conflicto pertenece en exclusiva a su esfera más íntima y privada. "En el caso de que haya pasado algo, en el supuesto caso de que haya pasado algo, eso se queda para nuestra intimidad".

Por último, la maquilladora ha querido confirmar que cuenta con el respaldo incondicional de sus padres en cada paso que da. "Ellos me podrán aconsejar, pero yo no voy a hacer nunca absolutamente nada que a mis padres les pueda perjudicar", ha afirmado, reivindicando además su derecho a alzar la voz sobre sus propias vivencias. Respecto a un posible salto a la televisión, ha indicado que no cierra puertas, aunque en este momento prefiere centrarse en su carrera profesional como maquilladora, un trabajo que le apasiona y no tiene intención de abandonar.