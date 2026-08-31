Dedicatoria en el Bernabéu y paseo de la mano: el gesto de amor definitivo de Mbappé y Ester Expósito

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé parece afianzarse a pasos agigantados. La popular actriz y el delantero del Real Madrid atraviesan una etapa especialmente dulce y ya no dudan en mostrarse juntos en público. A punto de estrenar una nueva película y con varios proyectos sobre la mesa, la madrileña disfruta de un gran momento de felicidad junto al astro francés, con quien cada vez se deja ver con mayor naturalidad.

La actriz se llevó todas las miradas con su presencia en el Santiago Bernabéu para disfrutar de la goleada del Real Madrid al Málaga. Por si fuera poco, Mbappé marcó gol y no dudó en mandar un beso al palco para dedicárselo a su chica, demostrando que su relación personal va viento en popa y por delante queda una temporada que ilusiona al madridismo. Ester, emocionada, se levantó a celebrar y corear el '¡Hala Madrid y nada más!' junto a los aficionados blancos.

El festejo de Mbappé tuvo dedicatoria especial hoy... 👀. Ester Expósito estaba en la tribuna para el Real Madrid VS Málaga 🥰. pic.twitter.com/TrgmEwKClF — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 30, 2026

La pareja protagonizó recientemente una romántica noche por el centro de Madrid, donde ambos fueron vistos paseando cogidos de la mano. Con este gesto, dejan atrás la habitual discreción que hasta ahora había marcado sus escasas apariciones conjuntas. Muy cómplices y visiblemente relajados, aprovecharon las agradables temperaturas para disfrutar de una velada nocturna y demostraron ante los curiosos la excelente sintonía que existe entre ellos.

Tras su paseo, los dos se dirigieron a un conocido restaurante madrileño para disfrutar de una cena íntima. La llegada al establecimiento ya dejaba una imagen especialmente significativa, puesto que la pareja entró entrelazando sus manos y mostrándose completamente natural ante las miradas de todos los comensales que se encontraban en el local en ese momento. Lejos de intentar pasar desapercibidos, parecieron confirmar que su noviazgo avanza con paso firme y sin intención de ocultarse.

Después de pasar un par de horas en el interior del restaurante, la actriz y el futbolista abandonaron el establecimiento juntos. Nuevamente cogidos de la mano, protagonizaron unas imágenes que evidencian la creciente estabilidad con la que viven su relación. Una vez finalizada la cena, ambos pusieron rumbo al vehículo personal del deportista, poniendo así el broche de oro a su cita y alejándose del lugar con total tranquilidad.

Además de disfrutar de su agradable noche junto a la intérprete española, Mbappé tuvo tiempo para pronunciarse sobre otro de los grandes acontecimientos sentimentales que rodean al mundo del fútbol en los últimos días: la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Al ser preguntado por los medios sobre el inminente enlace del astro portugués y su pareja, el delantero galo no dudó en mostrar su alegría y respondió de forma escueta pero educada: "Lo mejor para ellos".

Sin embargo, cuando las preguntas de los reporteros fueron un paso más allá y quisieron saber si él mismo será el próximo futbolista en pasar por el altar, el internacional francés prefirió guardar un riguroso silencio. Esta discreta reacción sobre su futuro más formal contrasta con la evidente naturalidad con la que, de un tiempo a esta parte, se deja ver disfrutando de su tiempo libre junto a Ester Expósito.