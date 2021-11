Victoria Rosell, delegada contra la Violencia de Género, ha presentado este viernes la campaña del Ministerio de Igualdad para el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que lleva por lema "Juntas", un mensaje de unidad "frente a las violencias machistas que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo".

"Este lema apela a la unidad el movimiento feminista y a la alianza institucional con el refuerzo del Pacto de Estado", subrayó Rosell. La campaña hace un recorrido por la genealogía feminista y por las luchas que ha habido en España a favor de los derechos de las mujeres y quiere reconocer a todas aquellas "que han puesto la cara, su cuerpo y su vida y han luchado por conquistar derechos".

Entre los premiados en esta edición se encuentra Ana Isabel Peces, responsable del documental sobre Rocío Carrasco, Rocío, contar la verdad para seguir viva, la actriz y activista por los derechos de las mujeres Sara Sálamo y el proyecto 'Tirando del hilo. Historia de las mujeres migradas supervivientes de violencia machista'.

El Ministerio celebrará el acto institucional del 25N el próximo miércoles por la tarde con una ceremonia en la que se entregarán los reconocimientos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a las personas que han contribuido a la lucha contra esta lacra.

Anaís, como se refiere a ella Carlota Corredera, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y trabaja como redactora y directora en programas de televisión para la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo. Pero además, Peces tiene formación en estudios de género y feminismo, entre los que destaca el Título de Especialista en Gestión de Políticas de Igualdad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Rocío y Ana Isabel coincidieron en la emisión del programa Hable con ellas, del que la periodista era subdirectora, pero el rodaje del documental las ha unido. En una entrevista concedida al diario Nius, Peces aseguró que sabía lo que tenía entre manos: "No hacía falta más que hablar con ella un rato para darse cuenta. Yo tengo formación en estudios de género. Ya había escuchado a muchas mujeres maltratadas, y desde el primer día que hablé con Rocío me di cuenta de que ella era una mujer maltratada. Que fuera a ser de interés público, que a la gente le importase tanto y se fuera a montar todo este revuelo mediático, la verdad es que no lo esperábamos".