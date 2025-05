Luke Evans abre su corazón y relata la soledad de su infancia como testigo de Jehová

El actor británico Luke Evans visitó El Hormiguero para presentar su autobiografía El chico de los valles de Gales. Mi viaje inesperado. Conocido por su carrera que abarca desde los escenarios del West End londinense hasta superproducciones de Hollywood, Evans se mostró especialmente cercano durante la entrevista con Pablo Motos y las hormigas Trancas y Barrancas, donde habló abiertamente sobre su infancia y adolescencia marcadas por la soledad.

Evans creció en Pontypool y fue criado en Aberbargoed, una pequeña localidad del valle de Rhymney, en Gales, dentro de una comunidad de testigos de Jehová. Esta parte de su vida, según confesó, marcó profundamente su desarrollo personal. "Fue una experiencia de mucha soledad", explicó, al recordar lo aislado que se sentía por las estrictas normas religiosas. "Cuando no conocemos otra cosa, tampoco puedes echarlo de menos, pero según te vas haciendo mayor, ves a otras personas celebrando cumpleaños, Navidad", contaba emocionado.

¿Qué consejo le darías a alguien que tiene miedo de decir su orientación sexual? @TheRealLukevans contesta #LukeEvansEH pic.twitter.com/KB3Jm6ixso — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2025

El actor también abordó el impacto que tuvo descubrir su homosexualidad en un entorno tan cerrado. "No es agradable crecer pensando que uno está condenado. Fue una experiencia de mucha soledad", reiteró. "Sabía que el mundo era más grande de lo que yo conocía y que había más gente con las que podía conectar. Solo tenía que salir y descubrirlo". A los 16 años, decidió marcharse de casa y trasladarse a Gales.

Sus diálogos internos

Durante su adolescencia, confesó haber tenido pensamientos suicidas y muchos diálogos internos consigo mismo. "Ser testigo de Jehová me convirtió en un objetivo. Era hijo único, no tenía hermanos mayores que me defendieran. Me decía: ¿qué es lo que voy a echar de menos en ese futuro? Me alegro mucho de haber pasado por ello y haber sido lo suficientemente fuerte para superarlo", explicaba.

A pesar de todo, Evans aseguró que recuerda su infancia "con mucho amor y felicidad", y que le gusta volver a su ciudad natal, aunque ya no se parezca a la que conoció de niño. "Hay edificios lujosos y carreteras por todas partes. Algunas veces me he perdido y he tenido que pararme para pedir direcciones a la gente".

Sus nuevos proyectos

Más allá de su carrera como actor, Evans también se ha aventurado en el mundo de la moda con su firma BDXY, especializada en prendas atemporales de alta calidad. Y durante el programa no faltó el humor: tras su emotivo relato, rompió el hielo interpretando junto a Motos la canción Esa Diva, en alusión a la cantante que representó a España en Eurovisión, y acudió al plató acompañado de su perra Lala y su pareja.

💥 @TheRealLukevans canta "Esa diva" con Pablo Motos a la guitarra y nos dan la EXCLUSIVA de que el miércoles que viene estará @soyyomelody en El Hormiguero #LukeEvansEH pic.twitter.com/ivPP4r287Z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2025

Evans también habló sobre sus próximos proyectos cinematográficos, entre los que destacan Bear Country, donde compartirá pantalla con Russell Crowe, y World Breaker, una producción junto a Milla Jovovich.