La humillación pública que hizo llorar a Sandra Barneda

En La Isla de las Tentaciones hemos visto infidelidades, traiciones, sexo furtivo, remordimientos, escenas de histeria y hasta reconciliaciones, pero lo que no habíamos presenciado hasta el momento es una escena de crueldad como la que Alba protagonizó para mortificación de su novio David, que ya no sabe qué hacer para sobrevivir emocionalmente a tanta canallada.

Ha habido concursantes que han roto a yacer con los solteros prácticamente al primer día. Alguna catedrática, incluso, ha roto con un tentador, se ha acostado con otro y ha vuelto con el primero, mientras su novio, en la otra villa, asistía hoguera tras hoguera a este ajetreo inguinal del amor de su vida. Pero lo que le ha hecho Alba a su novio delante de toda España no tiene comparación.

Es comprensible que Alba se besara con un soltero. En última instancia, es un riesgo que corren todos los participantes y no va a ser la primera ni la última que cae en la tentación. Pero lo que define la personality de la bella malagueña es que justifique su acción acusando a su novio de no satisfacerla sexualmente porque natura no lo dotó convenientemente para esos propósitos, unas palabras lamentables que la audiencia ha rechazado de forma masiva con todo tipo de mensajes en las redes sociales.

David, su novio —a estas alturas, por su bien, ya no lo será—, rompió a llorar porque es un chico noble, que llegó a la isla pensando, tal vez, que tiene a su lado a una persona de fiar. En pago, ella lo traicionó al segundo día de estar en la villa y, a continuación, se echó unas risas a cuenta de la prestancia de su anatomía íntima, unas palabras que la retratan como persona y que, sin duda, le van a proporcionar grandes satisfacciones cuando pasee por las calles de Málaga, su ciudad.

España llora con David, porque ni siquiera un concursante de Telecinco merece pasar ese trance. En la hoguera compartida lloró él, lloró su compañero, Atamán, lloraron las dos concursantes femeninas y lloró Sandra Barneda, una escena que no recordamos de ninguna edición anterior. La presentadora le tiene un cariño especial a David, un joven cuya inocencia no merece la degradación a la que su novia lo ha sometido, por eso lo abrazó compartiendo el dolor puro de una traición que nunca habría sospechado.

Es una incógnita lo que puede ocurrir a partir de ahora, porque el despecho puede provocar situaciones terribles. La pareja se ha roto, pero aquí queda todavía mucho dolor por ventilar y no parece que vaya a ser David el único que va a experimentarlo.

¿Christian y Mar, dice usted? Pues dieron por finalizada su participación en el programa y se fueron cada uno por su lado. Que les vaya muy bien pero, por encima de todo, que no vuelvan a presentarse jamás a un puñetero concurso.