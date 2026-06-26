Agresión en el programa de Jorge Javier: expulsa a una invitada tras dar un bofetón a su examigo

La amistad entre Lucas y Valentina se rompió por completo hace cuatro años, dejando una profunda herida que el tiempo no había logrado sanar. Motivado por un fuerte sentimiento de culpa, Lucas decidió acudir este jueves, 25 de junio, al plató de El Diario de Jorge con el firme objetivo de retomar el contacto con su examiga. El joven se sentía enormemente responsable por no haberla ayudado en el pasado, concretamente cuando ella tomó la drástica decisión de fugarse de su casa siendo todavía menor de edad, una situación que desencadenó que la joven terminara internada en un centro de menores en México.

Aunque el destino hizo que ambos se reencontraran por sorpresa dos años después en una fiesta celebrada en Madrid, en aquella ocasión no llegaron a entablar ningún tipo de conversación. Por este motivo, Lucas optó por acudir al programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco para intentar limar asperezas de una vez por todas y poner solución a un conflicto que continuaba atormentándolo de forma constante varios años después.

Por su parte, Valentina acudió al espacio televisivo invitada con la excusa de celebrar su veinte cumpleaños. Como parte de la dinámica del programa, la joven rompió una piñata que en su interior contenía un mensaje muy especial firmado por Lucas. "Me siento muy culpable", rezaba la carta que leyó en directo. A pesar del tiempo transcurrido, la joven todavía se mostraba visiblemente muy dolida y admitió estar profundamente "marcada" por todo lo sucedido en el pasado.

Antes de que se produjera el encuentro, Valentina quiso advertir al presentador sobre sus dudas ante la situación asegurando: "Hace mucho tiempo que no le veo, después de eso. No sé cuál será mi reacción". A pesar de los nervios y la tensión contenida, la invitada pareció mostrarse dispuesta a afrontar el momento argumentando: "Por un lado, quiero escuchar su versión. No sé si me va a pedir disculpas por no haber estado para mí", accediendo finalmente a que Lucas entrase al set principal de El Diario de Jorge. Sin embargo, lo que nadie podía prever era el desarrollo de los acontecimientos, ya que en el mismo instante en el que Lucas entró, y sin mediar palabra, ella le propinó una bofetada a su examigo.

Flipando con lo que ha sucedido hoy en #EldiariodeJorge25J. Y bravo por la tolerancia cero de Jorge Javier con la chica, en el acto. El pobre chaval se ha quedado temblando. Ay, si llega a ser al revés… ¡Ay! pic.twitter.com/h5O22N0sP3 — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) June 25, 2026

Ante el absoluto silencio y el estado de shock en el que se quedaron tanto su examigo como el propio Jorge Javier Vázquez en el plató de Telecinco, Valentina reaccionó de manera desafiante exclamando: "¿De verdad? O sea… ¡Habla!". La reacción del presentador fue inmediata y tajante para condenar con firmeza lo que acababa de suceder ante las cámaras, interrumpiendo el momento para dirigirse a la invitada y decirle: "Muy mal, muy mal, Valentina. Has dicho que pase y él ha venido aquí a pedirte disculpas porque vive muy atormentado por esta historia". Lejos de dejar pasar la agresión física, Jorge Javier tomó una decisión drástica y fulminante en pleno directo expresando: "Valentina, yo creo que lo que te mereces es abandonar el plató. No mereces estar aquí, lo siento mucho. No quiero continuar contigo aquí", espetó el comunicador mientras expulsaba del plató a la joven de forma definitiva.

Mientras ella se marchaba, el presentador insistió visiblemente indignado repitiendo "muy mal", ya de forma tajante y severa. Para cerrar el tenso y desagradable episodio, Jorge Javier se dirigió a Lucas para arroparlo y sentenció ante la audiencia que su reacción "ha sido terrible, nefasta y no te la mereces bajo ningún concepto", animando y consolando acto seguido al joven, quien a pesar del impacto y la violencia del reencuentro manifestó que se encontraba bien.