La Séptima ofrece al polémico Javier Ruiz dirigir la nueva cadena de televisión

José Miguel Contreras, fundador de La Sexta y promotor del nuevo proyecto audiovisual La Séptima, ha ofrecido formalmente al periodista Javier Ruiz convertirse en el primer director de la cadena, cuyo arranque de emisiones está fijado para el próximo 5 de noviembre.

La propuesta llega en un momento en el que Ruiz, quien actualmente conduce Mañaneros en la televisión pública (La 1 de RTVE), un programa afín a la doctrina de Pedro Sánchez, acumula denuncias por parte de los sindicatos del Ente Público por su presunta manipulación de la información llegando incluso a realizar una entrevista a Zapatero para blanquear sus casos de corrupción.

Según ha reconocido el propio Contreras en declaraciones a la Agencia EFE, el fichaje de Ruiz es un viejo anhelo que se remonta a más de dos años, cuando ambos diseñaban un proyecto televisivo para el Grupo Prisa que finalmente no llegó a ver la luz.

En palabras de Contreras, Ruiz se incorporó en su día a la televisión pública con la premisa de dar el salto al nuevo canal en cuanto cristalizase: "Juntos soñamos la posibilidad de llegar a hacerlo (...). Ahora tiene encima de la mesa la oferta para ser el primer director de la historia de La Séptima". El empresario sostiene que se trata de una oferta que el periodista "no puede rechazar".

Descarte de Intxaurrondo

Junto a Javier Ruiz, la Dirección de Contenidos se ha ofrecido a Daniel Fernández, actual director de Mañaneros y con pasado en el programa de Ana Rosa Quintana. Este cargo unificará las áreas tradicionales de Informativos y Programas, reflejando una parrilla monotemática volcada por completo en la actualidad informativa y política.

Asimismo, Contreras ha confirmado que caen de la lista nombres habituales de la órbita mediática progresista como Silvia Intxaurrondo o Àngels Barceló. Una decisión que justifica en compromisos profesionales de ambas y en la intención de construir una imagen renovada con perfiles jóvenes (varios de ellos menores de 30 años) combinados con comunicadores de recorrido.

Entre las negociaciones abiertas —que afectan a unos 14 rostros de primera línea— figura la pareja de Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, si bien el rol definitivo de la polémica tertuliana está aún por concretar.

Instalaciones de 1.000 metros

El centro de operaciones de La Séptima estará ubicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde se culminan las obras de un plató de más de 1.000 metros cuadrados y una redacción pensada para la producción simultánea en televisión, plataformas digitales y redes sociales. La plantilla inicial rozará los 300 trabajadores, de los cuales 80 serán periodistas.

El plan de negocio contempla aspirar a un 2 % de cuota de pantalla en su arranque, con el objetivo de rebasar el 3 % durante su primer año de vida comercial.