El último adiós a Juan Tamariz: su familia y los grandes del ilusionismo arropan a sus hijos en Madrid

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Ana Tamariz y Daniel Tamariz, en el tanatorio

El mundo de la ilusión y el espectáculo en España ha quedado huérfano tras la partida de uno de sus genios más universales. La capilla ardiente instalada en Madrid para dar el último adiós a Juan Tamariz se ha convertido en un incesante reguero de emoción, donde la nostalgia y el profundo agradecimiento hacia un maestro irrepetible han sido los grandes protagonistas de la jornada. A sus 83 años, el carismático ilusionista deja un vacío incalculable tras una vida dedicada por entero a emocionar y hacer reír a varias generaciones.