El último adiós a Juan Tamariz: su familia y los grandes del ilusionismo arropan a sus hijos en Madrid
El mundo de la ilusión y el espectáculo en España ha quedado huérfano tras la partida de uno de sus genios más universales. La capilla ardiente instalada en Madrid para dar el último adiós a Juan Tamariz se ha convertido en un incesante reguero de emoción, donde la nostalgia y el profundo agradecimiento hacia un maestro irrepetible han sido los grandes protagonistas. A sus 83 años, el carismático ilusionista dejaba un vacío incalculable, pero también un legado imborrable que ha marcado a varias generaciones que crecieron fascinadas ante la pantalla del televisor.
Ana Tamariz y Daniel Tamariz, en el tanatorio
El mundo de la ilusión y el espectáculo en España ha quedado huérfano tras la partida de uno de sus genios más universales. La capilla ardiente instalada en Madrid para dar el último adiós a Juan Tamariz se ha convertido en un incesante reguero de emoción, donde la nostalgia y el profundo agradecimiento hacia un maestro irrepetible han sido los grandes protagonistas de la jornada. A sus 83 años, el carismático ilusionista deja un vacío incalculable tras una vida dedicada por entero a emocionar y hacer reír a varias generaciones.
Ana Tamariz
Desde primera hora, su hija Ana Tamariz ha liderado a la familia en este doloroso trance, siendo la primera en acudir al recinto y encargándose de recibir a todos los allegados. Visiblemente conmovida pero serena, expresaba el inmenso orgullo que siente hacia la figura de su padre, destacando no solo su genialidad artística sobre los escenarios, sino sobre todo su extraordinaria vertiente humana y el amor incondicional que siempre brindó a los suyos.
Ana Tamariz junto a Enrique del Pozo
A través de emotivas palabras en sus redes sociales y ante los medios, Ana ha querido volcar su gratitud por la inmensa ola de cariño recibida desde todos los rincones del país. Colegas de profesión, comunicadores y admiradores anónimos han inundado la jornada con mensajes que recuerdan sus históricas apariciones televisivas, su inconfundible rasgueo de guitarra imaginaria y esa capacidad única para lograr que el público adulto recuperase la inocencia de la infancia.
Los seguidores del mago escriben mensajes en cartas
En el lugar de la despedida, el periodista Moisés Rodríguez, amigo íntimo de la familia y su representante, actuó como portavoz para detallar los últimos momentos del célebre mago. Rodríguez confirmó que Tamariz se despidió de este mundo rodeado del afecto de sus hijos, sin sufrir y manteniendo hasta el último instante esa paz, esa sonrisa franca y esa alegría contagiosa que constituyeron siempre la gran seña de identidad de toda su trayectoria.
Jorge Blass saluda a la hija del fallecido
El velatorio se convirtió en una cumbre de la comunidad mágica y del entretenimiento en España, congregando a grandes referentes como Jorge Blass, entre muchos otros. Los profesionales acudieron para rendir tributo a quien unánimemente consideran su gran mentor y el verdadero pionero que abrió las puertas de la televisión a la magia moderna. Todos ellos coincidieron en señalar la huella imborrable que deja en la cultura popular.
Jandro, amigo del fallecido
La despedida madrileña supone solo el primer paso de una serie de reconocimientos que se prolongarán en el tiempo. Aunque la capilla ardiente permaneció abierta hasta última hora del día, la familia y el sector ya trabajan en un gran homenaje multitudinario previsto para el mes de octubre. Tanto la capital como diversas ciudades españolas acogerán actos para recordar la figura de un icono irrepetible que enseñó a toda una nación a mirar el mundo con ojos de asombro.
El mago More
Entre los numerosos rostros conocidos que se acercaron a dar el pésame a la familia se encontraba también el Mago More, profundamente afectado por la pérdida de una figura clave en su desarrollo profesional. Las muestras de respeto y las anécdotas compartidas a las puertas del recinto reflejaron la admiración transversal que despertaba un hombre que dedicó su vida a perfeccionar el arte del ilusionismo y a enseñarlo con generosidad absoluta.
La hija de Tamariz agradece los mensajes de cariño
Directora de la escuela de magia fundada por el maestro y casada con uno de sus profesores, Ana Tamariz recordó cómo la pasión de su padre no descansaba nunca, reuniéndose de forma incansable con magos en su casa de Cádiz para revolucionar el sector. Con la mirada puesta en el futuro, anunció la creación de una fundación destinada a preservar, catalogar y mostrar al mundo todo su valioso legado teórico y material de la forma más hermosa posible.