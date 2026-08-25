Mediaset fulmina el programa de Paz Padilla y devuelve las tardes de fin de semana a Emma García

Mediaset ha decidido poner punto final a El Show de Paz, el magacín presentado por Paz Padilla durante las tardes de los fines de semana a lo largo de este verano. El programa no ha logrado consolidarse entre la audiencia y sus discretos resultados han terminado precipitando su cancelación. Este domingo, de hecho, registró su peor dato desde el estreno, con un 6,1% de cuota de pantalla.

El espacio ofrecerá sus dos últimas emisiones el próximo fin de semana y se despedirá definitivamente el domingo 30 de agosto. A partir del sábado 5 de septiembre, Emma García retomará las riendas de Fiesta, que volverá a ocupar la franja completa de la tarde del sábado y el domingo, de 16:00 a 20:00 horas.

Paz Padilla regresó a Mediaset el pasado 27 de junio con un formato que apostaba por el entretenimiento y combinaba humor, testimonios de superación, historias solidarias y cámaras ocultas. Su estreno alcanzó un 7,8% de cuota media, aunque en las siguientes semanas el programa se mantuvo en torno al 7%, sin conseguir dar el salto esperado.

La situación empeoró a finales de julio, cuando El Show de Paz tocó suelo con un 6,1%. Aunque posteriormente logró recuperar algunas décimas, el magacín nunca consiguió despegar. En sus últimas emisiones, además, incorporó contenidos relacionados con la actualidad del corazón, pese a que Paz Padilla había mostrado inicialmente sus reticencias a abordar este tipo de temas.

El nuevo mínimo registrado este domingo terminó por confirmar la decisión de Mediaset. Con una audiencia del 6,1%, los resultados del programa se situaron por debajo de las expectativas de la cadena, que ha optado por retirarlo antes del inicio de la nueva temporada televisiva.

El Show de Paz se convierte así en el segundo formato de la programación veraniega de Mediaset que es cancelado. Hace unas semanas, la cadena también puso fin a Amor o lo que Surja, el espacio presentado por Carlos Lozano. Ahora queda por conocer el futuro de los otros dos magacines que han servido como prueba durante el verano: El Verano se Mueve y De Lunes a Viernes.

La cancelación llega, además, a las puertas del arranque de la nueva temporada televisiva. Mediaset estrenará su nueva programación matinal el lunes 31 de agosto, coincidiendo con el regreso de Ana Rosa Quintana al frente de su programa. La presentadora protagonizará ese día un especial en directo desde Ceuta.