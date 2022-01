Nakama, el restaurante japonés con alma caribeña

La cuidada decoración de Nakama Sagasta, el restaurante que fusiona la gastronomía japonesa, la caribeña y la mediterránea, te traslada al caribe desde que entras gracias al predominio de sus característicos colores vivos.

Ambiente caribeño en Nakama Sagasta.

Así, te seducen con la vista desde que cruzas la puerta y ves su pared azul y sus sillas y butacadas tapizadas con múltiples colores. Cuenta con cocina abierta por si quieres disfrutar del arte en la preparación de los platos. Con todo, te predisponen a complementar esta experiencia culinaria con el gusto y el olfato. Lo mejor en este japonés fusión ubicado en el número 23 de la calle Sagasta es pedir para compartir y así poder probar un poco de todo.

Para empezar nos sirven unos ricos saquitos de gulas y sésamo que dan paso a una deliciosa viera gratinada con mayonesa japonesa de yuzu, ralladura de lima y coronada con katsuobushi, láminas muy finas de bonito deshidratado.

Vieira gratinada.

Usuzukuri de hamachi y de salmón

El dominio del cuchillo y de la sorprendente combinación de sabores lo probamos en los dos usuzukuris que tienen en carta, el hamachi en salsa ponzu y el de salmón en salsa shizo. Y uno de sus platos estrella son los langostinos tigre negro en tempura con salsa Nakama. La tempura delicada y crujiente, con el langostino perfecto de cocción y una salsa ligeramente picante semejante a una mayonesa kimchi. ¡Para repetir!

Langostinos tigre negro en tempura

En esta aventura en la que se han embarcado sus propietarios, Roberto Martínez y Fernando Pages, que cuentan con 15 años de experiencia en el negocio del sushi, tiene otro local matriz en la localidad de Las Rozas. Y en esta nueva etapa, que ya lleva dos años, en el barrio de Chamberí lo que quieren es ofrecer un abanico de posibilidades capaz de satisfacer a todos los paladares.

Selección de niguiris.

La degustación de nigiris también requiere mención especial. Los tienen muy buenos y con una perfecta elaboración del arroz, punto fundamental en un buen restaurante japonés. El niguiri de foie y frutos rojos es un bocado que no quieres que terminar de tragarlo, como delicioso está también el de salmón en miso rojo, también completado con katsuobushi. La materia prima se cuida al detalle en Nakama y la carne de wagyu la traen directamente de la ciudad japonesa de Kagoshima. Así, el niguiri de wagyu con mostaza es espectacular, con una carne que casi no hace falta ni masticar, pura mantequilla.

Para acompañar los platos, Nakama ha ampliado su carta de sakes y su carta de vinos, adentrándose en denominaciones menos conocidas pero que maridan perfectamente con la propuesta del restaurante. Todo ello sin olvidar la amplia carta de cócteles, creada por Sergio Bermejo, ganador del campeonato nacional Negroni Essence 2016 y del primer premio del concurso Ideal Cocktail Bar 2018.

Maki soft shell crab

Siguiendo con la degustación de los platos, el gunkan de tartar de salmón & ikura está delicioso, tanto como el temaki de toro crujiente. Y personalmente, el maki de soft shell crab con huevas de salmón también me parece un acierto por el crujiente del cangrejo de caparazón blando y las huevas que explotan en la boca liberando su sabor. Muy jugoso y tierno también el entrecot de vaca vieja gallega.

Mochi de Oreo

Y para terminar, los mochis de Oreo y de chocolate blanco, postres típicos japoneses y que nunca defraudan.

Nakama, tanto el de Sagasta como el de Las Rozas, es un japonés para disfrutarlo, con ese toque caribeño tan especial y el sabor mediterráneo. Perfecto para parejas, amigos o familias y también para reuniones de trabajo. Además, cuenta con servicio take away, delivery y posibilidad de contratar su servicio de catering. Tiene una terraza calefactada para que no pases frío en invierno y disfrutes del aire libre en verano. El precio medio es de 35€ por persona, muy buena relación calidad precio para tratarse de un japonés.

Mesas del comedor de Nakama