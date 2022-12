La increíble experiencia musical de WAH con espacio para la gastronomía

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban. Ese es el concepto de esta experiencia total en el que se funde la gastronomía con un increíble espectáculo que va más allá del musical convencional y que acaba con una fiesta con DJ en directo.

Nación Omega quiere prohibir la música.

La experiencia se divide en tres actos. La primera en el Food Hall de 2.000 metros cuadrados en la que podrás disfrutar antes del espectáculo de la comida y bebida que sirven en los diferentes espacios. El segundo acto es el propio espectáculo artístico que dura una hora y media aproximadamente. Y el tercer acto es el aftershow, para seguir bailando y cantando.

Así que vamos a ir paso a paso. Primero con el horario de WAH, que es de jueves a domingo. Por el día el Matinal Brunch y el Show es de 13:00 –domingos a las 14:00– a 15:45 y el Aftershow es de 15:45 a 17:00. Por la noche el Dinner y el Show es de 20:00 a 22:45 y el Aftershow es de 22:45 a 00:45.

Comida y bebida con actuaciones

Y vamos con el primer acto, el de la comida. Está concebida en formato finger food, para comer con las manos y ser compartida. Tampoco te esperes gran cosa de la comida, aunque cumple la función para matar el hambre y acompañarlo con las bebidas y cócteles que te ofrecen. Tienes la opción de pedir el menú de cada una de las zonas o elaborarte el tuyo propio.

La comida del Food Hall

Por ejemplo, en el mercado de Asia te encuentras con sushi, bao de rabo de todo o la ternera de curry rojo. Si decides hacer las Américas, tienes los tacos al pastor con lima, los totopos con guacamole, el ceviche, un pulled pork en versión wrap o el trío de hamburguesas. Para los que busquen comida más saludable tienen la opción del hummus con verduritas baby, el wrap vegano o la ensalada caprese. También como no, tienes la opción de la comida española, con su jamón recién cortado o sus quesos.

Bandeja de sushi variado

En la planta superior está el área VIP con mesas y acceso privado al teatro, con menú degustación –60€ bebidas incluidas– y atención personalizada donde se puede disfrutar de la gastronomía y del show de una forma única.

Lo bueno es que mientras comes y bebes los artistas del show harán pequeñas actuaciones en directo para irte sumergiendo en lo que te vas a encontrar en cuanto cruces las puertas del teatro. Además, ahora podrás contemplar su decoración especial para las fiestas navideñas, haciendo del ambiente algo mágico.

El WAH Show! debe continuar

El segundo acto es el principal, el del show más espectacular, hasta que lo prohiban que, visto los tiempos que corren en que cada vez nos privan de más cosas, esperemos que no llegue el momento en que nos prohiban la música, como trata la trama del espectáculo.

Actuaciones increíbles en Wah

WAH sigue siendo un año después el reducto clandestino en el que se puede disfrutar de una experiencia musical única. Gracias a un elenco de más de 40 artistas, la diversión está garantizada con el público formando parte activa del show. Vivirás un recorrido por la historia de la música, apto para jóvenes y no tan jóvenes, y con unos efectos audiovisuales únicos en Europa gracias a su gran pantalla de 300 metros cuadrados de led.

La puesta en escena es perfecta, músicos, bailarines y cantantes fluyen y se fusionan a las mil maravillas. Algunos de ellos son reconocibles por haber ganado el concurso de La Voz, otros por haber participado en musicales como El Rey León o El Fantasma de la Ópera o artistas de festivales de rock y electrónicos tan reconocidos mundialmente como Tomorrowland o Ushuaia Ibiza.

También hay ocasión de recordar la música electrónica

La gran interpretación de cada versión mítica con instrumentos clásicos, voces únicas y bailes espectaculares, ponen en pie a los espectadores que dejan por un momento sus consumiciones para cantar, bailar y dar saltos. En definitiva, es un ESPECTÁCULO que se disfruta de principio a fin y perfecto para todas las edades, también para los más pequeños, pero no muy pequeños.

The Beatles, Michael Jackson, The Rolling Stones y hasta el Nessun dorma de la ópera Turandot que te pondrá los pelos de punta. Un repaso a la música que ha recorrido tu vida y que también tiene espacio para la electrónica de los años 90 tan de moda en estos tiempos con el mítico Oro Viejo de DJ Nano.

DJ en directo en La Catedral

Y tras el espectáculo, no llega la calma, no. Los propios artistas te invitan a acompañarles para seguir disfrutando de esta inigualable velada. Al The Rhythm of the Night –ritmo de la noche– llegas a La Catedral para seguir con el buen ambiente que se ha vivido dentro del teatro, tomarte una copa, un cóctel, una cerveza o una botella de champán y prepararte para lo que llega a continuación.

La fiesta continúa en La Catedral.

Porque los artistas de WAH siguen siendo los protagonistas, con canciones que te harán vibrar y cantar hasta que den paso de forma definitiva al DJ que pinchará clásicos remember con las canciones más actuales.

Venta de entradas

Y el primer acto que tienes que cumplir antes de disfrutar de estos tres es el de adquirir las entradas, así que te dejo el precio de las mismas que varía en función de la experiencia que elijas. Tienes cuatro opciones:

Live Table – Desde 118€/persona Mesa VIP – Desde 79€/persona Mesa – Desde 64€/persona Butaca Premium – Desde 34€

Además, hasta enero en las matinales de sábados y domingos (por cada pareja de padres, 3 menores de 14 años tienen entrada gratuita). Y la última pregunta que te puedes hacer es dónde está WAH Madrid. Está en IFEMA, en la Avenida del Partenón, 5 –Pabellón 2–.

Tienes la opción también de comprar en la web una tarjeta regalo para WAH Madrid. Al adquirir las tarjetas regalo, se proporciona un código único que se puede imprimir y enviar a la persona receptora de la tarjeta. El destinatario sólo tiene que entrar en la app de Fever, validar su código y canjearlo por las entradas para WAH Madrid en cualquier fecha disponible.

