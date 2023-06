Casa sr.Ito, la taberna japo cañí que te encantará probar

Casa sr.Ito es una taberna, pero no una cualquiera. Es un bar de toda la vida en el que te encuentras una búsqueda constante de la simbiosis perfecta entre la cocina japonesa y la mediterránea. Esa fusión que da lugar a una taberna japo cañi en la que el entorno, la comida, el atento y cercano servicio, la decoración y la música te envuelve para que te sientas como en casa. Y por eso es Casa sr.Ito.

La taberna japo cañí de Casa sr.Ito

Al frente de la cocina está el chef Daniel Carmona, que está imponiendo su marca personal adquirida tras 14 años en las cocinas del hotel Wellington y vivir de cerca el arte de Ricardo Sanz de Kabuki. Un bagaje que le ha llevado a idear deliciosos bocados en una increíble fusión entre lo mejor de la gastronomía japonesa y la española.

Tienes entrantes, baos, gyozas, platos principales y, como no podía ser de otra forma, sushi. Un carta con protagonismo en el producto y que cambia en función de la estación del año para adaptarse al clima y a sus alimentos. De la carta actual comenzamos con una espectacular zamburiña (3,80€), con bilbaína de Gochuraru –chile coreano– y chip de alga nori. Y no sólo fusiona lo nipón con lo mediterráneo, también adopta la influencia de México para elaborar un maravilloso japo taco (7,50€) de salmón macerado en kimchi, con anguila ahumada y praliné de ajo negro. Y como no hay dos sin tres, buenísimo el rollo vietnamita de verano (7€) de marisco y shitake.

Rollo vietnamita de verano

Casa sr.Ito, que toma su nombre como homenaje a un restaurante japonés en el que trabajó el alma mater del Grupo sr.Ito, Iban González, —el señor Ito era el dueño—, ya ha cumplido un año y desde la barra o sus mesas altas te puedes encontrar clientes de todo tipo que son asiduos en el barrio de Almagro –calle de Marqués de Riscal, 6–. Desde ejecutivos que trabajan por la zona o vecinos y todo el que se acerca para probar esta apuesta gastronómica tan rica y divertida.

Tabernarios japoneses

Porque si algo caracteriza a esta taberna es su carácter desenfadado que se aprecia desde su fachada, con grandes ventanales que funcionan como escaparate y antesala de todo lo que vas a vivir en su interior y que te hará volver.

La mezcla de taberna española e izakaya japonesa se aprecia en el mobiliario, donde se alternan las mesas bajas y altas —además de la barra—, en su decoración, que mezcla platos de cerámica castellana comprados en el Rastro de Madrid y otros orientales —en los que se aprecia la ancestral técnica del kintsugi— con murales y lámparas de cristal ochenteras. Por no dejar de mencionar el hilo musical en el que podrás escuchar canciones de Sabina o María Jiménez.

Bao Castizo de Casa sr.Ito

Y en una propuesta tan cañí, tienes que probar el probar el bao castizo (7,50€) de hamburguesa crujiente de morro, papada y careta con kimchi fermentado, piparra y aguacate en pan de mollete. Un auténtico espectáculo hasta para los que no son amantes de la casquería. De verdad que merece mucho la pena dejar fobias al lado y probarlo. Como la combinación del siguiente plato, ¡de morirse! El gazpacho asiático ligeramente picante pero refrescante y la buenísima gyoza de rabo de toro (M 7€ / E 14€) con crema de anguila ahumada.

Y si el chef Carmona ha mamado de la cercanía con Kabuki, no podían faltar una pequeña selección de niguiris pero que nos promete seguir ampliando. Probamos tres muy buenos. El niguiri de salmón (2,80€) flambeado con lima y azúcar caramelizada; el niguiri de atún amojamado (3€) con crema de ajo asado y almendras; y el niguiri de salmón con salsa unagi tare, también y terminado con sésamo tostado y negro y cebollino fresco.

Selección de niguiris

Como fin de fiesta, deja hueco para su plato estrella, el katsu sando (15€), un espectacular sándwich de costillar a baja temperatura desmigado con coleslaw de cinco mostazas y salsa tonkatsu. De postre, una refrescante coco pasión menta (7€), crema de maracuyá con espuma de coco y granizado de menta.

Y en una taberna japo cañí no puede faltar el buen beber, cerveza bien tirada, una cuidada selección de vinos –también por copas–, y varios tipos de sake. En definitiva, una buenísima opción para disfrutar de una cocina informal, buenísima y divertida en un ambiente de lo más animado y estupendo para disfrutarlo con amigos, familia, compañeros de trabajo o pareja, con un ticket medio de 40€. Además tienes la opción de pedirlo a domicilio y de reservar el local para eventos especiales de hasta 30 personas en la que te elaborarán un menú como corresponde.

Sígueme en mi Instagram para más sugerencias.