Playas de arena blanca, aguas de color turquesa, calas escondidas, increíbles paisajes naturales e inolvidables puestas de sol. Un cóctel que hace de Menorca un destino fundamental para disfrutar de las vacaciones o de alguna escapada.

Lago Resort Menorca

En el suroeste de la isla, concida como isla de la calma, se esconde un oasis perfecto para desconectar, descansar, divertirse y maravillarse con su amplia y exquisita propuesta gastronómica. Te hablo de Lago Resort Menorca, una isla dentro de la isla en la que comprobarás de primera mano una estancia de elegancia con todo lujo de comodidades.

El hotel cuenta con cuatro tipos de alojamientos diseñados para cada tipo de público: Suites del Lago Eco Hotel & Thalasso Pool, Casas del Lago, Villas del Lago y Bungalows del Lago. Suites del Lago 5* ofrece una atmósfera idónea para la relajación y la conexión con la naturaleza de la isla gracias a su decoración autóctona, natural y 'eco-friendly' y un ambiente exclusivo sólo para adultos. Situado en frente del puerto deportivo de Cala’n Bosch, Casas del Lago 4* transmite la esencia menorquina a través del estilo moderno-mediterráneo de sus habitaciones y suites. Villas del Lago es la alternativa ideal para los viajes en familia, con una capacidad de hasta 5 personas, máxima privacidad y unas bonitas vistas al puerto deportivo. Los Bungalows del Lago son otra gran opción para las vacaciones con amigos, con viviendas familiares adosadas rodeadas de un marco natural puramente mediterráneo y una espectacular piscina comunitaria que imita la orilla de una playa.

Bungalows del Lago

Su interiorismo evoca tranquilidad en un ambiente de elegancia y sencillez creando un espacio exclusivo para conectar con la naturaleza y magia de la isla. La cuidada decoración de cada uno de los alojamientos, de estilo menorquín, está en completa consonancia con el concepto de lujo ecológico que se respira en todos los rincones del espacio, en un lugar donde todo se cuida al detalle en el que destacan los elementos naturales, madera, rattan o mimbre, combinados con microcemento y una iluminación que hacen de Lago Resort Menorca un espacio acogedor, relajante y único.

Oferta gastronómica

Pero sin duda alguna, uno de los atractivos de Lago Resort Menorca es su amplia oferta gastronómica, la más variada de la isla, por lo que es el destino perfecto para quienes buscan un gran abanico de posibilidades y de calidad. La propuesta alberga 24 restaurantes y bares donde disfrutar de la cocina y productos autóctonos y también de las mejores experiencias internacionales con chefs de reconocido prestigio.

El puerto donde se aloja Lago Resort Menorca

Pero antes de eso te recomiendo que vayas al faro de Artruxt Sea Club que está a escasos 10 minutos andando del hotel para disfutar de una imponente puesta de sol mientras saboreas alguno de sus cócteles, un vino o una cerveza bien fría. También tienen posibilidad de carta para comer y cenar.

Además, han implantado recientemente un "Pasaporte Foodie" para poder disfrutar plenamente de su hub gastronómico. En él tendrás los 24 restaurantes que forman parte del Lago Resort Menorca y tienes la opción de cambiar dinero por Lago Coins y así tener los menús a un precio menor.

No te piedas tampoco sus desayunos a la carta que se sirven en Foc EcoBrasserie, el restaurante principal del hotel, decorado con estilo colonial y natural crea un ambiente acogedor a la vez que elegante. Todos los productos de Foc son km0, procedentes de su huerto orgánico, cultivo de lechugas vivas en hidropónico, los huevos también son suyos y los pescados proceden de su barca en el puerto de Ciutadella. Los demás productos son de proveedores locales.

Thai Garden by Arena Beach

Pero si lo que quieres es difrutar de la alta gastronomía, dentro del complejo hotelero tienes muy buenas opciones. Si te gusta la comida exótica tienes que probar Thai Garden by Arena Beach, el emblemático restaurante de comida tailandesa liderado por Emilio Carcur que llega a Menorca directo desde Madrid para proponer una experiencia de vuelta a las raíces, belleza y hospitalidad del sudeste asiático, en un entorno único y donde recuperar la autenticidad de la cocina thai y su cultura con un ticket medio de 40€.

Thai Garden

En su carta podrás comprobar la extensa gama de colores, sabores, aromas y texturas que abarca esta cocina. Y puede empezar con un exquisitio surtido de entrantes thai con Kung Sarong, olas de langostinos rellenos de tamarindo y cacahuete envueltos en pasta de arroz y frito; Poh Pia Ped, rollitos de primavera estilo Thai Garden rellenos de verdura y vermicelli; Tod Man Pla, albóndigas fritas de pescado, turmerico, hierbas thai y cilantro; Kai Satee, brochetas de pollo al grill con la afamada salsa de cacahuete Thai Garden; y el Som Tam, ensalada de papayas verdes con langostino, cacahuete, hierbas thai y guindilla fresca roja.

Emilio Carcur, alma mater de Thai Garden

Emilio Carcur, el mismo que hace más de 25 años revolucionó Madrid con Thai Garden, desembarca en el puerto de Cala’n Bosch inaugurando una nueva sede de su proyecto en el corazón del Hotel Casas del Lago. "Más que un restaurante, Thai Garden es una filosofía", asegura Carcur. "Gastronomía, ambiente, arte en mesa, excelencia en el servicio y un toque de magia son los ingredientes principales de esta receta para transportar a nuestros clientes a este fascinante país, ya sea de regreso en sus recuerdos o por descubrir aún para muchos", concluye.

Los platos principales mejoran a los entrantes y de ellos probamos el Paneng Kai, una preparación de curry Paneng suave y cremoso con pollo; el Pad Krapaw Nua, finos trozos de solomillo salteado con albahaca fresca y guindilla roja Thai Prik; Kung Kratiam, langostinos salteados con pimienta verde fresca y ajo tierno; y el buenísimo Pad Thai, tallarines salteados al wok con langostinos y verduras.

A estos platos, los acompañas con los tres tipos de arroz que sirven en Thai Garden: Khao Pad Khai, arroz salteado al wok con pollo, huevo y verduras al estilo tailandés; Khao Suai, arroz blanco tailandés perfumado al jazmín; y Khao Man Kati, arroz con leche de coco.

Uno de los arroces de Thai Garden

Terminamos la cena con dos postres: Khao Niao Mamuang, el tradicional postre Thai de mango maduro con arroz glutinoso y bañado en leche de coco templada y el Coconut Flan, un flan preparado con leche de coco.

Aquiarium Port Cuitadella

Si lo que quieres es dar un paseo por Ciutadella y comer o cenar en su puerto, Aquiarium Port Cuitadella es otra buenísima opción con un ticket medio de 55€. El restaurante marinero con especialidad en arroces, pescados y mariscos de Lago Resort Menorca que reabre sus puertas para ofrecer los mejores sabores de la isla y la riqueza culinaria profundamente arraigada a su idiosincrasia.

El japotaco de Aquiarium Port Ciutadella

Bajo la antigua muralla medieval del muelle de Ciutadella, situada en una impresionante cueva natural, su carta, con alma puramente mediterránea, propone comenzar con una sección de curados, crudos y marinados donde destaca el japo-taco de atún rojo, galardonado como Mejor Tapa de Atún Rojo de España 2023, un delicioso bocado a base de tarantelo de atún rojo con guacamole casero y shichimi tōgarashi.

El buen producto que se sirve en este restaurante lo seguimos comproabdo con su croque-tartar de gamba roja de Menorca, una croqueta casera de gamba roja coronado con tartar de gamba.

El nombre de Aquarium Port remite al vivero que tiene en su interior el restaurante y del que salen las langostas frescas que se pescan en la isla. La selección de productos frescos que capturan la esencia del verano continúa con erizos de mar, rape a la marinera, Cap Roig o lubina fresca del Atlántico en costra de sal. De ahí sale el magnífico gallo de San Pedro, preparado frito con ajos. Un plato que no te puedes perder y que es otro de los sellos indiscutibles de la casa es la caldereta de langosta, un clásico menorquín que se prepara con una receta que es legado familiar desde 1962.

Caldereta de langosta

Sus arroces han sido reconocidos con La Espiga de Oro de Molino Roca y se han convertido por derecho propio en una referencia dentro de la isla. Elaborados con grano de la variedad 'barón' son únicos en Menorca. Paella mar y montaña con lubina del Atlántico, confit de pato desmigado y mayonesa de kimchy, ¡una locura! Y para desengrasar una comida tan rica, terminamos con un sorbete de gin con limonada.

Godai

Si los dos restaurantes de los que os he hablado son buenos, los dos siguientes están a otro nivel. El primero de ellos es Godai, "el primer restaurante japonés-menorquín del mundo" y cuyo ticket medio con carta es de 85€ y con menú degustación es de 150€. Detrás de este restaurante alojado en el Hotel Suites del Lago y con unas vistas inmejorables a la marina de Cala’n Bosch está el chef estrellado Julián Mármol que tiene una estrella Michelin en su restaurante madrileño Yugo The Bunker y de quien ya os he contado su trayectoria en artículos como el de Monchis.

La terraza de Godai

"Las características del Mediterráneo menorquín, los diferentes hábitats en los que se crían especies autóctonas como el Cap Roig, la Gallineta o suculentas carnes como la Vedella Vermella menorquina hacen que sus sabores sean muy especiales e inigualables", cuenta Julián. "Cualquier cocinado con producto de tan alta calidad como son los ingredientes menorquines que utilizamos en Godai, da un resultado muy diferente a la misma elaboración con otro producto", asegura el chef.

Un apasionado de la cocina, autodidacta, que dejó su trabajo de comercial del automóvil para volcarse en la comida japonesa con su particular versión, esta vez acompañada del mejor producto de Menorca. Comenzamos con el alga codium en tempura con kizami wasabi y y sichimi togarashi para seguir con un buen roll de corazón de puerro con mayonesa kimchy natural y puerro confitado.

Niguiri de lubina

En Japón utilizan el término "Godai" para referirse al vacío, el quinto elemento de la naturaleza. Y de reencontrarnos con esos cinco elementos se ocupa el chef con una selección de niguiris extraordinaria y con poca elaboración para no estropear el producto menorquino ni enmascararlo. Niguiri de akami con chipotle y gamba blanca, niguiri de carabinero e ikura, niguiri de gamba roja y jugo de coral con ajillo japonés, niguiri de vieira con mantequilla de kizami wasabi y alcaparras locales "Es Murtaret" fritas y niguiri de ventresca de lubina con sobrasada de lubina. Y terminamos esta selección con un muy buen futomaki tempurizado de langosta con salsa de caldereta de su coral.

Fantástico el maridaje que elaboró para toda la cena Alejandro Aparicio, segundo premio al mejor sumiller de Castilla y León. Comenzamos con un Torralbenc Blanco de Bodegas Torralbenc, VT Illes Balears; seguimos con un Tanca N°12 de Bodegas Binifadet, VT Illa de Menorca; pasamos a un Iamontanum de Finca Sa Marialeta, VT Illa de Menorca; y de ahí a un Ava Vi Selecció de Bodega Ava Vi, VT Mallorca; y terminamos con un sparkling sake Masumi Origami de la Prefectura Nagano-Suwa elaborado por el "Método Ancestral" o "Pet Nat".

Godai por la noche

Entre trago y trago y con esas maravillosas vistas al puerto, probamos unas brutales gyozas de bacalao con puerro confitado, también muy buena la gyoza de Cap Roig y la gyoza de ternera "Vedella Vermela Menorquina". Terminamos con un buen postre de milcrep de chocolate y melocotones menorquines.

Kaypa

El segundo es la joya peruana Kaypa, donde se junta "lo mejor del producto peruano con lo mejor del producto de proximidad menorquín". Inspirado en el significado profundo de "Kay Pacha", que en la lengua quechua significa el aquí y el ahora o disfrutar del momento como filosofía de vida, este restaurante ofrece una experiencia culinaria única. Bajo la dirección del chef Omar Malpartida, galardonado con un sol de la Guía Repsol en su restaurante Maymanta de Ibiza, Kaypa se ha convertido en un referente gastronómico en la isla de la calma con un ticket medio de 70€.

Zamburiñas a la parmesana

Kaypa es un proyecto que sigue la filosofía de trabajo de Omar ya que representa la unión de dos culturas, la peruana y la menorquina, que están ligadas por su historia, dando lugar a una gastronomía mestiza que celebra tanto sus puntos de unión como las diferencias culinarias. Para Omar, el secreto de su fórmula consiste en "unir el mejor producto fresco peruano con el mejor producto de proximidad menorquín" explotando al máximo la esencia peruana en cocina. Además, esta filosofía hace referencia al origen, no sólo por la técnica, sino por el concepto del restaurante en sí, que es una interpretación de una cevichería peruana tradicional que a su vez refleja el ingenio y la pasión del chef.

La carta de Kaypa es de lo más apetecible y perfecta para compartir una gran variedad de platos. Comienzas con un tapeo criollo a base de croqueta limeña, un guiso tradicional peruano "ají de pularda", cremoso de queso (grana padano), ají amarillo y ceniza de cebolla. Sin duda te vas a enamorar de su zamburiña a la parmesana con mantequilla de sobrasada y ajo confitado y los patacones, plátano macho crujiente, cremoso de aguacate, mariscos al wok en su salsa y encurtidos de la casa.

Los ceviches de Kaypa

Los amantes de los ceviches, entre los que me incluyo, tienen también su opción de homenaje en Kaypa con alguna que otra buena preparación. De ellas destacan el ceviche apaltado, con la pesca del día en este caso corvina, mix de mariscos con calamar y gamba de Menorca, leche de tigre de aguacate y pesto marino, pepino, cebolla tierna, cancha y choclo crujiente y ají limo para darle el toque picante. Y sobresale notablemente el ceviche a la brasa, con corvina, la leche de tigre en este caso va con vino blanco, le añade chicha de jora, ají amarillo, cerveza, cítricos y yuca crujiente.

También típico de la cocina peruana es la causa limeña y Omar Malpartida la prepara con escabeche de ají amarillo, pesto, langostino al wok, tomates confitados y emulsión de erizo para darle todo el sabor a mar. Muy bueno también el arroz meloso de mariscos al wok con azafrán menorquín, criolla de rocoto y rábano encurtido y el lomo saltado con verduras del huerto y pimientos del padrón tatemados.

Piña, pisco y coco

Terminamos la comida con los ricos postres peruanos de piña, pisco y coco, que es un bizcocho húmedo de piña, espuma de coco, piñas rostizadas en almibar y pisco, helado de lima, aceite albahaca; otro de torrija con helado de vainilla, leche de coco y Baileys; y un chocolate quillabamba, con sus texturas y porcentajes de chocolate, nips garrapiñados, espuma de avellanas y sal de Maras.

Además, Kaypa cuenta con un pisco bar con una carta que incluye desde imprescindibles como los piscos hasta creaciones más contemporáneas como los chilcanos. Si a todo esto se le añade la música envolvente, su ambiente en torno a la piscina y un buen servicio, Kaypa se convierte por derecho propio en un destino gastronómico en Menorca que no puedes dejar pasar.

Oferta de ocio 360º

Como extensión de su compromiso con un turismo de calidad y un desarrollo de la isla sostenible, Lago Resort Menorca pone a disposición de sus huéspedes múltiples posibilidades para descubrir Menorca y su cultura, con una oferta de servicios, experiencias y ocio 360.

Entre sus numerosas opciones se encuentran viajes en barco por la costa sur, paseos en Calesino para conocer el lado más auténtico de Menorca, excursiones a caballo o un jeep safari ideal para la reconexión con la naturaleza, largos paseos, relajación en el agua y las puestas de sol. Así, el disfrute de la tranquilidad, el placer de vivir sin prisas y alejarse del estrés, se convierten en los mantras indiscutibles de la experiencia.

El SPA de Lago Resort Menorca

Gastronomía de cercanía, viajes con menos impacto en el entorno y servicios de SPA y bienestar que garantizan la desconexión y el relax de sus huéspedes. Además de dos gimnasios en los que podrás quemar los excesos de esas comidas tan deliciosas que sirven en el hotel.

Por instalaciones, servicio, ubicación, oferta de ocio y gastronómica, Lago Resort Menorca es un hotel que merece muchísimo la pena para disfrutar de las vacaciones o de alguna escapada fuera de la temporada principal de verano.

Sígueme en mi Instagram para más recomendaciones.