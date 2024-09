El restaurante Tepic nació en 2008 en la zona de Chueca, concretamente en la calle Pelayo, de la mano de cinco socios. El éxito de su cocina mexicana de raíz popular hizo que, hace tres años, el negocio se trasladara hasta el corazón del barrio de Salamanca en busca de un local más amplio.

Entrada de Tepic

El actual, en el número 14 de la calle de Ayala, cómodo y espacioso, presenta una estética minimalista, refinada y alejada de forzados folclores, puro reflejo de su estilo culinario. Porque todo en Tepic es genuino e invita a un recorrido por las distintas gastronomías tradicionales de la República de México y es el único mexicano de la capital con el sello Bib Gourmand de la Guía Michelin.

Ya en una de sus mesas y para que acompañes los diferentes platillos te ofrecen una selección de salsas con intensidad de picante que va creciendo hasta alcanzar un nivel muy alto y no apto para todos. Salsa de guajillo, que no pica nada; de chile serrano, picante medio; de chile habanero, muy picante; y pasamos a otro nivel con la salsa macha, que es de chile habanero con chile de árbol; y por último la salsa cabrona que la elaborada el chef y que pica de lo México lindo y querido.

Tostada de Tinga de pollo

Así que con ese material encima de la mesa nos disponemos a probar unas deliciosas tostadas de tinga de pollo (16€), con pollo sazonado con tomate y un toque de chile chipotle sobre una crujiente tortilla de maíz, con frijoles refritos, queso crema, aguacate y lechuga. Otro plato que te transporta a Yucatán es el tiradito yucateco (24,90€) de corvina laminada, salsa de lima y chilmole yucateco, aguacate, pepino, manzana verde y huevas de trucha, todo acompañado de tostadas de maíz.

Tiradito yucateco

Distinto a los tacos pero muy sabrosos son los panuchos yucatecos (16€), con gorditas de maíz con cochinita pibil acompañadas de frijol refrito, cebolla encurtida, aguacate y brotes de cilantro y aguacate.

Ricos tacos

En esta casa puedes comer y cenar sin turnos gracias a su cocina non stop de 13:30 a 24h, de hecho nosotros comimos pasadas las 16h.

Margaritas con panuchos yucatecos

Así que olvídate de las prisas y sigue disfrutando también de sus deliciosos tacos como los ricos tacos Gobernador (26,50€), los más famosos de Sinaloa con unos increíbles camarones sazonados con un toque de orégano y chile, cebolla, pimiento y queso fundido sobre una tortilla de trigo. O los exquisitos tacos Arrachera (27,00€), con tortilla de maíz con costra de queso gouda, puré de aguacate que le da un toque más jugoso y una maravillosa entraña al punto.

Javier Quiñones, bartender y jefe de sala de Tepic

El local cuenta con dos plantas, la superior más informal y con barra para tomar alguno de sus cócteles, tequilas y mezcales o improvisar una comida rápida. En la inferior mesas bajas para disfrutar de la deliciosa propuesta gastronómica y con su maravilloso servicio. Además cuenta con una espectacular terraza llena de vegetación que está disponible durante los meses con mejor tiempo del año. La cocterlería corre a cuenta del bartender gaditano y jefe de sala Javier Quiñones, especializado en destilados y bebidas mexicanas, como la michelada o el mezcal. Nosotros acompañamos la comida con unas estupendas margaritas Tepic (10€) con tequila, Triple Seco, cítricos, almíbar y chile o sal; y las margaritas clásicas (11€) con tequila, Triple Seco y lima.

Sala y barra de Tepic

Tepic es un lugar perfecto para disfrutar de la gastronomía azteca en plano barrio de Salamanca, por lo que es el restaurante ideal para hacer una parada entre compras, turismo, en mitad o después del trabajo y con un competitivo ticket medio de 40-45€. Además cuenta con servicio de take away y delivery, así que no tienes excusa para ir a probarlo o para llevártelo a casa.

Especial Día del Grito

En México el 15 de septiembre es el Día del Grito, fecha en la que se conmemora el inicio de la lucha por la independencia mexicana del Virreinato de la Nueva España. Por ello, en Tepic han preparado los platos más especiales y tradicionales.

Lo hace con una propuesta culinaria ideada especialmente para este encuentro protagonizada por recetas tradicionales y sabores que hacen viajar por la gastronomía de este país. Como excepción a su horario habitual, el domingo 15, Tepic abrirá para el servicio de cena y ofrecerá un exclusivo menú compuesto por platos que habitualmente no se encuentran en su carta.

Chile en nogada

Por un precio de 52€ por persona, los comensales podrán deleitarse con una bolita de frijol con queso y chipotle y sopa tarasca, como aperitivo; la triada mexicana, compuesta por tostada de pescado a la veracruzana, empanada de lechón y tamal de pollo con chile guajillo, protagonizarán los entrantes. Como principal, los clientes podrán elegir entre dos de los platos más emblemáticos del país azteca: chile en nogada o enchilada divorciada; el postre será el broche de oro perfecto, también a elegir entre crema de tarta de queso con frutillas o buñuelo mexicano con cajeta. El menú incluye dos bebidas: una margarita Tepic y un caballito de tequila. Será una cena festiva, ya que habrá mariachis a partir de las 23.00 h.

Planta baja de Tepic

El Grito de Independencia es uno de los eventos históricos más importantes México. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama, incitó al pueblo de Dolores –hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato– a levantarse en armas contra del Virreinato. Convocó a todos a través del sonar de las campanas de su parroquia y gritando los motivos por los cuales los ciudadanos no podían quedarse esperando sin participar de esta lucha. Es por esto, que dicho evento es denominado como El Grito.

