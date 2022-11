El restaurante mexicano Bakan es uno de esos que califican como place to be, pero no en todos los restaurantes a los que hay que ir se come bien y éste es uno en el que vas a disfrutar de la gastronomía mexicana tradicional. Ha llegado a una de las zonas con más ambiente de la capital, la Plaza de la Independencia, avalado por su éxito en Miami. Y aquí gozarás de una experiencia que transportará tus sentidos hasta el país azteca ambientado en un espacio artístico, moderno y natural.

300 tipos de mezcales y tequilas encuentras en Bakan.

Bakan es restaurante divertido, vivo y acogedor donde puedes vivir una verdadera experiencia mexicana, desde una cocina vista donde podrás ver el proceso de creación de una tortilla, hasta una estantería dorada y acristalada con más de 300 tipos de mezcales y tequilas.

Esquites y tostaditas de atún.

Y así, con una maravillosa margarita clásica (15€) en la mano comenzamos saboreando los esquites (9€), elaborados con maíz cacahuatzintle, alioli de lima, queso cotija, polvo de chiles y chipotle. Un delicioso inicio para adentrarte en esta gastronomía considerada como patrimonio invaluable de la humanidad por la Unesco.

En este restaurante utilizan ingredientes, costumbres y técnicas tradicionales para crear una identidad propia y contar historias con cada uno de sus platos. Como las riquísimas tostaditas de atún (18€), con aderezo de tamarindo y chile morita, aguacate y puerros crujientes. El único pero que le encontré fue que todos los platos principales llegaron casi a la vez y es algo que puede agobiar al comensal.

Elementos prehispánicos

La cocina y el concepto de Bakan nacen alrededor de 3 elementos propios de los tiempos pre-hispanos: nixtamal, mezcal y el horno de leña.

El maíz azul es la clave de las tortillas de Bakan

Nixtamal es el término azteca que se usa para describir el maíz parcialmente cocido, que es la clave de la receta de las tortillas de Bakan. Se tritura diariamente con maíz orgánico ancestral importado desde México y se elaboran las tortillas a mano, una a una, para asegurar una experiencia lo más fresca y natural posible. El objetivo de Bakan es que los comensales se sumerjan en la decadente historia azteca a través de cada bocado.

El mezcal, se presenta como el gran anfitrión del restaurante. Un 'trago' o en formato 'chupo' te acompañará a lo largo de toda la experiencia, siendo una de las bebidas mas reconocidas por su carácter orgánico y artesanal.

Flautitas de pollo de Bakan

Por último, se utiliza una parrilla de leña de roble y cerezos para cocinar sus tortillas, carnes y pescados. Este toqué ahumado junto con el mezcal y todas las salsas frescas hacen de Bakan un concepto novedoso a la par que tradicional.

La mezcla de sabores, colores, aromas y texturas que exaltan los sentidos. Ricas y sorprendentes están también las flautitas de pollo (9€), con dos salsas, crema y queso cotija que se comen con las manos untándolas en las salsas.

Además de la extensa bodega de mezcales y tequilas, también cuentan con numerosos vinos y espumosos para satisfacer a todos los comensales. Nosotros nos decantamos por un clásico y buen Mar de Frades (39€), un vino blanco monovarietal de Albariño elaborado en la DO Rías Baixas.

Exquisita decoración

La decoración de Bakan es pura artesanía. Sus techos están decorados con arte Huichol propio de los indígenas mexicanos, reconocidos alrededor de todo México por el arte y su cultura. Piñas de Michoacán aportan diversión y toques de color a todas las esquinas del restaurante, e incluso el cobre proviene de Santa Marta, material utilizado para el menaje del restaurante.

El oasis terraza de Bakan a los pies de la Puerta de Alcalá.

La terraza a los pies de la Puerta de Alcalá ha transformado las aceras de Madrid en un estiloso jardín compuesto por más de 200 cactus, dotándola de un diseño chic y minimalista que te dará la sensación de un acogedor salón en mitad del desierto.

Rib eye madurado

Y metido en este magnífico escenario probamos un exquisito rib eye madurado de 400 gramos (54€), acompañado con elote asado, chile poblano relleno de queso, frijol negro refrito, guacamole y cebolla cambray. Perfecto acompañamiento para montarlo sobre la tortilla de maíz y disfrutarlo.

Para terminar, los amables camareros y encargados de Bakan, que te atienden y explican la carta a la perfección, nos recomiendan la deliciosa tarta campechana (12€), un pastel crujiente de campechana con helado de vainilla, cajeta y nueces.

Este restaurante cierra el círculo de los grandes mexicanos de Madrid con Iztac, Puntarena, La Única, Indiano, Tepic y Barracuda MX de los que hemos hablado en Libertad Digital y es perfecto para disfrutar con amigos, en familia o con tu pareja con un ticket medio de 40€.

