La oferta gastronómica de la elitista zona norte de Madrid recibe un nuevo y notable inquilino. Peppe Fusco, el restaurante italiano que ya triunfa en Fuencarral, acaba de abrir sus puertas en la Plaza de La Moraleja, respondiendo a una demanda de cocina italiana "verdadera y sin pretensiones".

Comedor de Peppe Fusco La Moraleja.

Lejos de las fusiones o las propuestas de alta cocina inalcanzable, Peppe Fusco llega con una filosofía clara: ser un punto de encuentro de cocina rica y asequible, donde el protagonista indiscutible es el producto. Según explica su propietario y director gastronómico, Enrico Bosco, todo el género es italiano de primera calidad y se recibe a diario para garantizar la autenticidad en cada plato.

Terraza de Peppe Fusco La Moraleja.

Bosco, un empresario ligado a la restauración desde la infancia y cabeza visible del Gruppo Pulcinella (que gestiona nueve restaurantes), justifica el desembarco en La Moraleja: "En una zona donde parecía que todo estaba cubierto, había hueco para un restaurante verdaderamente italiano, sin pretensiones; un lugar en el que poder disfrutar de un auténtico brunch a la italiana, una comida con carácter o una cena de las que se alargan."

El entorno acompaña: el nuevo Peppe Fusco cuenta con dos amplias terrazas y una acogedora sala interior, ideales para disfrutar de su propuesta durante todo el año.

Un viaje al sur de Italia

La cocina del nuevo local es un homenaje directo a las raíces de Bosco, inspirada en las recetas de su nonna y en las tradiciones del sur de Italia. Más allá de la conocida y a menudo malentendida auténtica carbonara, Peppe Fusco busca iniciar una labor cultural, dando a conocer platos menos famosos, pero igualmente deliciosos, propios de la gastronomía meridional.

Pinsa de Mozzarella trufada de Peppe Fusco.

El menú está liderado por la pinsa romana, ofrecida en hasta 12 versiones diferentes, las pastas frescas hechas al momento y unas salsas cocinadas con el tiempo y el cariño que dicta la tradición. Bosco resume la propuesta con una frase que refleja el nivel de exigencia: "Una cocina sencilla en apariencia pero impecable en ejecución, y con la calidad por bandera. Así de fácil, así de difícil".

Una carta amplia, adaptada para todos los gustos y también pensada para compartir. Entrantes, ensaladas, pastas clásicas, frescas y de especialidad se mezclan con las pinsas romanas también clásicas o gourmet, los risotos y tres opciones entre carne y pescado.

Polenta tartufata de Peppe Fusco La Moraleja.

Sentados en la mesa con un vino tinto Chianti Classico DOCG (28 €), elaborado por la Bodega Serristori con 100% Sangiovese en la región de la Toscana, comenzamos con un buen entrante de polenta tartufata (16,90 €), una elaboración típica del norte de Italia elaborada a base de maíz hervido. Aquí lo acompañan con fondue de queso parmesano, boletus y láminas de trufa fresca, de la que un poco más de cantidad le daría más sabor.

De especialidad de la casa probamos los tagliolini al tartufo (23,90 €), una rica pasta fresca con salsa de trufa y láminas de trufa fresca de temporada. Y de la pasta fresca unos muy buenos gnocchi ai quattro formaggi (16,50 €) , una salsa de queso gorgonzola, pecorino, parmesano, provola y un toque de pimienta negra para darle ese punto picante mientras disfrutamos con otro de los vinos de la bodega, un tinto Montepulciano D'Abruzzo DOC (27 €), elaborado por la Bodega con uva 100 % Montepulciano en la región de Abruzzo.

Lasagna di Zia Lidia de Peppe Fusco La Moreleja.

Fuera de carta probamos los spaghetti al pesto con mozzarella de búfala en el que compruebas la frescura de la materia prima y las salsas elaboradas y terminamos con una estupenda lasagna di Zia Lidia (15,90 €), con salsa de tomate San Marzano DOP, carne picada, bechamel y queso parmesano.

'Benedict' a la italiana

Una de las grandes apuestas del restaurante es su horario extendido. Peppe Fusco abre de lunes a viernes desde las 8:00 h y los fines de semana a partir de las 9:00 h, con un enfoque particular en el primer tramo del día.

Platos del brunch de Peppe Fusco La Moraleja.

Ofrece un brunch diario a la carta (de 10:00 h a 12:30 h por 18,50 €) donde, además de las focaccias y los huevos Benedict, se pueden encontrar opciones saludables como bowls y zumos naturales.

Este local refuerza el legado de Enrico Bosco, cuya historia comenzó secando cubiertos en Pulcinella hace 30 años, la primera trattoria abierta por su padre en Madrid y que hoy sigue siendo un referente de la capital. Con Peppe Fusco, Bosco traslada la esencia de esa tradición familiar a uno de los códigos postales más exclusivos de España.

Datos de Interés

Peppe Fusco La Moraleja

Página web: www.gruppopulcinella.com/restaurantes/peppe-fusco-moraleja/

Dirección: C/ de la Estafeta, 2. Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 910075230

Horario: Desayunos, lunes a viernes de 8 a 12:30 h, sábado y domingo de 9 a 12:30 h; comidas, lunes a jueves de 13 a 16 h, viernes a domingo de 13 a 16:30 h; meriendas, lunes a domingo de 16:30 a 19:30 h; cenas, lunes a jueves de 20 a 22:30 h, viernes a domingo, de 20 a 23 h.

Ticket medio: 40 €