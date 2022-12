Hijos-de lo que quieran

Nepo Babies, la polémica portada de Georgina de Elle España y la retirada de la colección cápsula de H&M protagonizada por Justin Bieber son algunos de los ‘must read’ en polémica de moda de esta semana. Gio, criticada por un sinfín de haters y aburridos en el perfil de la revista; un post que acumula cerca de 13.000 likes pero que, sin embargo, entre los más de 400 comentarios, casi un 80% son críticas a la cabecera por haber escogido a una mujer que, en teoría, no representa a los lectores y seguidores de Elle. Interesante como absurdo a partes iguales: que si ‘es mujer de’, ‘su mayor mérito es coleccionar bolsos de Dior’ o es ‘una mujer frívola y vanidosa’ son los argumentos más repetidos entre los comentarios. Al post se le acompaña de unas curiosas declaraciones (muy al hilo de mi columna de la semana pasada), en las que la propia Georgina asegura "nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram el 95% de las críticas (...) son de mujeres". ¡Casi nada! Lo que les llevo diciendo mucho tiempo. Coincide con que las mismas que la critican en Elle no suelen alabar la portada de turno protagonizada por una modelo anónima. No, señores. Parece que todos hemos aterrizado al mundo para ser iguales y vivir como la mayoría. No se puede una permitirte el lujo de ser la mujer del mejor futbolista del mundo (habiéndose enamorado… o no… ¡quién sabie!). No. No si no vienes de haber salvado el planeta previamente. Tiempos de dictadura por todos lados.

Claro que para salvadoras, tenemos a Megan, que por más que la blanqueen en Netflix, no deja de ser un personaje de corazón de las ‘royal’ con ese extraño tufo a naftalina progre indefinida. Por cierto, azúcar por doquier en el docurreality. Eso sí: engancha hasta decir basta. Basta de sandeces y pérdidas de tiempo. Pero para conciliar el sueño, viene bien. Los que tenemos insomnio lo agradecemos.

Pero si hablamos de ‘mujer de’, debemos aludir a los ‘hijos de’: los herederos de artistas y músicos de fama mundial, que con un apellido te facilitan el 50% de tu éxito. De ahí que ahora corre como la pólvora por las redes y Google el fenómeno ‘Nepo Babies’ de Hollywood (Bebés del Nepotismo). Maude Apatow hija de Jude Apatow; Zoë Kravitz de Lenny Kravitz y Lisa Bonet; Dakota Johnson, de Melanie Griffith y Don Johnson; o Lily Collins, hija Phil Collins, entre una lista larga de celebs en desarrollo. Y los que están por crecer, como los hijos de Rihanna, los de Kardashian, Gigi Hadid y más. Un ‘Nepo Babie’ presume de más oportunidades gracias a los contactos y apellidos que recaen en uno por herencia. Como los títulos nobiliarios. Nada nuevo, pues es algo natural. La estupidez se hereda, y los contactos también.

En España estamos repletos de Nepo Babies del corazón: desde Alejandra Rubio; pasando por Laura, Anita y Diego Matamoros, entre otros tantos. Pero la verdad es que hay que defender el apellido, la historia y reinventarse. Este es el caso de Bere Lobatón que ahora está produciendo docurealities que presenta en formato breve para redes sociales. Esta semana se ha estrenado el de Paty Sánchez-Flores, nieta de Lola Flores. De Nepotismo nada. Aquí hay valentía y mucho trabajo detrás. Ya les he hablado de Bere hace meses, hija de Paco Lobatón. Pues bien. Ellas son la generación Z que por un lado les ha tocado un panorama relativamente fácil (no hay guerras ni hambrunas) pero un exceso de oferta, escasa demanda, un sector bajo en creatividad, una crisis de valores y desde luego pandemias que no terminan de desaparecer. Por lo que el que ha inventado y puesto de moda este Nepotismo hereditario, que invierta su tiempo en algo más productivo.

Quien sin lugar a dudas es nepotista, polémico y un ser que está anclado en la insatisfacción permanente es Justin Beber, quien ha decidido echarse para atrás con la colección cápsula de H&M, aun con las prendas (con su cara y sus letras impresas) a la venta. El gigante sueco por deferencia ha retirado la colección, aunque ha dejado claro que han operado en todo momento en la legalidad del acuerdo. A nosotros nos queda todavía una semana de sufrimiento por saber con qué nos sorprenderá Pedroche dentro de una semana. Mientras tanto, a los ateos, ‘feliz Nada’ y a la gente de bien ‘Feliz Navidad’.