Todo al rojo… o no

¿Cuántos de los que reciben invitaciones se leen la letra pequeña de las mismas? O lo que es lo mismo, ¿cuántos cumplen el dress code? Hoy haré un pequeño alegato a favor de la estética de la ética del protocolo, si es que existe una ética ligada a esto. Sea como fuere, los anfitriones deciden, y la ocasión impone. Es así y siempre ha sido así. Guste o no.

Nunca olvidaré el hito de los pijamas en la fiesta de Kiff-Kiff en la discoteca Lula Club, hace casi un año, fiesta para la que si no ibas con pijama, te quedabas fuera. "No pijama, no party", escribía en mi columna. Y así era en la puerta según los estrictos muchachos de la lista.

Hoy estoy más inspirada con los dress-code que nunca, ya que estamos ultimando detalles de los premios MUJER FEARLESS 2023 que serán el martes que viene. Y tanto yo como mi compañero Bertie, hemos decidido jugar a eso de diseñar dress code. ¿Aburridos del simple ‘‘cocktail’? Reinventémonos. Todo al rojo o al negro. Tampoco es nada nuevo, pues se me viene a la mente la fiesta que organizó Toyota hace no mucho cuya etiqueta era esta. Puesto que lo celebramos en Flamenco de Leones (el que promete convertirse en el templo del flamenco en el Barrio de Salamanca, ubicado encima de Ramsés y Patio de Leones en la Plaza de la Independencia), nos parecía muy apropiado para la ocasión y el lugar.

Terelu Campos, Mariló Montero, Sofia Bonilla, Rachel Valdés, Topacio Fresh… 20 premiadas. Mujeres de bandera. Alguna se saltará el "dress code". O no. Rojo pasión y negro luto. O lo contrario. Feliz sábado.