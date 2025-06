12 años sin pedir perdón

El viernes celebramos el 25 aniversario de Libertad Digital y, mientras sonaban los brindis, pensé que yo llevo 12 de esos 25. Doce años, domingo a domingo, sin fallar uno solo. 624 crónicas (alguna más loca que otra), escritas desde donde se puede: una gala, un AVE, una siesta interrumpida, una ruptura sentimental o una michelada "bien de clamato".

Empecé en junio de 2012, en tercero de carrera. Nunca fui becaria. No porque no me correspondiera el puesto, sino porque no me dio tiempo. Aterricé directamente opinando, lo cual no sé si es una suerte o un peligro. El primer artículo me costó días. Ahora lo escribo desde el WhatsApp con mi editor interno (ChatGPT) como corrector de estilo y el bendito equipo de Chic como red de seguridad estética.

Podría decir que Libertad Digital es mi casa, pero es más que eso. Es el lugar donde aprendí que se puede tener opinión sin pedir perdón. Gracias, Federico, por abrirnos ese camino sin complejos, por enseñarnos que el criterio no se negocia y que la libertad, o es total o es sumisión.

Mientras tanto, escribo estas líneas desde Chona La Patrona, uno de mis restaurantes mexicanos favoritos de Madrid (Conde de Peñalver, apunten). Aunque estoy algo molesta porque no tienen Corona. Y ya saben, no hay reina sin corona ni verano sin Mahou. A propósito, enhorabuena a Eduardo Petrossi, CEO del grupo Mahou San Miguel, por su fichaje como presidente de ANDEMA. Ahora sí que se viene un dream team con mi querido Gerard Guiu.

Por cierto, medio Madrid ya tiene las vacaciones organizadas. Yo no sé ni qué haré el fin de semana que viene. Lo que sí sé es que huyo de Ibiza y Formentera. Ya tengo suficiente con encontrarme con exnovios en el callejón de la calle Jorge Juan como para tropezármelos en un beach club.

Aquí me quedo. Con mi taco de cochinita, mi michelada "bien de clamato" y la certeza de que en este país uno puede cambiar de pareja, de barrio, incluso de creencias, pero no de domingo.

Felices 25 a todo el equipo humano que hace esto posible.

Ojalá todos los matrimonios duraran tanto.