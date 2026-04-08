El lujoso look de 2.200 euros de Álvaro Arbeloa en Champions

Más allá del resultado. Álvaro Arbeloa lució un look destacado en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y al Bayern de Múnich en el partido de ida de cuartos de Champions League. El salmantino se puso la nueva chaqueta de chándal de nailon reversible de Louis Vuitton cuyo precio es de 2.200 euros. Desde la marca definen la prenda como "elegante" y que "puede lucirse de diversas maneras".

En la descripción se explica que "el exterior es de estilo atemporal" y se encuentra confeccionado "en punto fino de algodón orgánico y se realza con un logotipo LV con efecto piel VVN en el pecho, un homenaje a la maestría de la Maison en marroquinería". Además "el reverso, en tejido técnico, luce un motivo Monogram en el que se aprecian acabados mates y brillantes".

Chaqueta lucida por Arbeloa en Champions

En lo que se refiere a las características técnicas de la chaqueta se encuentran el corte regular, cuello alto, cintura y puños acanalados, cierre de cremallera, dos bolsillos laterales a cada lado así como un motivo distintivo en jacquard –uno de los materiales más valorados en la industria de la confección–. Se trata de un producto fabricado en Italia.

En el derbi ante el Atlético de Madrid también vistió una chaqueta de piel de la misma marca valorada en 3.900 euros. Era una reinterpretación de lujo de las clásicas chaquetas universitarias americanas –varsity jackets–. Todo ello se enmarca dentro de que Louis Vuitton es el sponsor oficial de la ropa tanto formal como de viaje del Real Madrid, tanto a nivel de ropa como de complementos, maletas y otros enseres. Así como de los trajes oficiales que lucen.