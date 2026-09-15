Brillo, transparencias y el glamour del 'Viejo Hollywood': aciertos y errores en la alfombra roja de los Emmy
La alfombra roja de la gran noche de la televisión se convirtió en un desfile inolvidable de alta costura. Desde arriesgadas siluetas de cristales y transparencias hasta sastrería de impacto y diseños vintage de archivo, las grandes estrellas del cine y la televisión deslumbraron a su llegada al evento. Repasamos, detalle a detalle, todos los estilismos, tendencias y joyas que marcaron una velada repleta de glamour.
Zendaya
La actriz deslumbró con un audaz vestido de cristales y transparencias diseñado a medida por Prada, complementado con joyas de perlas y diamantes Mikimoto y un renovado corte pixie.
Selena Gomez
Canalizando la estética del glamour dorado, la actriz y cantante impactó con un vestido metálico a medida de placas doradas de Louis Vuitton, alta joyería de Tiffany & Co. y una melena con suaves ondas en tono chocolate.
Macaulay Culkin y Brenda Song
El recordado actor de Solo en casa pisó la alfombra roja derrochando complicidad y madurez junto a su pareja, la actriz Brenda Song. Mientras Culkin hizo gala de un estilo sobrio y relajado al apostar por un impoluto total look blanco prescindiendo de pajarita, Song deslumbró con una soltura radiante gracias a un ajustado vestido en tono aguamarina, cuyo escote lucía sutiles matices metálicos en dorado. Juntos formaron una de las parejas más carismáticas y equilibradas del evento.
Harrison Ford
Con la apostura y el carisma natural de los grandes mitos del cine, el intérprete dio una lección de cómo lucir la sastrería tradicional sin perder un ápice de personalidad. Fiel al protocolo con un impecable esmoquin negro de corte clásico, camisa blanca de pechera pulcra y pajarita, Ford paseó con el aplomo relajado de quien domina las alfombras rojas desde hace décadas.
Nicole Kidman
Marcando su regreso a los Emmy, la actriz brilló en un diseño blanco de Chanel adornado con 46 flores hechas a mano en organza y rafia en el escote, sobre una estilizada falda con detalles de plumas.
Michelle Pfeiffer
Nominada por su aclamado papel en Margo's Got Money Troubles, la legendaria actriz dio una cátedra de veteranía y saber estar sobre el tapiz. Pfeiffer acaparó todas las miradas con una refinada creación de Saint Laurent en negro absoluto, caracterizada por un pronunciado escote en 'V' y un gran adorno joya central que drapeaba estratégicamente el tejido para estilizar su figura. Acompañada de brazaletes dorados de tinte escultórico y una melena con ondas sueltas, encarnó la quintaesencia del glamour clásico.
Dakota Fanning
Lució una propuesta de aires retro en tono neutro de la colección Resort 27 de Carolina Herrera.
Lisa Kudrow
La icónica actriz lució la elegancia clásica del negro con un vestido sobrio de manga larga firmado por Celine.
Julia Garner
La actriz deslumbró con un delicado vestido de tejido brillante con escote al cuello (halter) anudado.
Claire Danes
La protagonista de The Beast in Me demostró seguridad al defender una de las propuestas arquitectónicas más vanguardistas de la cita. Su vestido blanco ajustado en tejido satinado destacó por un escote de trazo asimétrico y volumen estructurado que se prolongaba de forma fluida hacia una de las mangas. Una lección de audacia bien entendida que combinó vanguardia y sofisticación a partes iguales.
Kristen Bell
Nominada por Nobody Wants This, lució un vestido lencero blanco con escote pronunciado bordado en encaje rosa y una media capa asimétrica fluida, de la firma Alberta Ferretti.
Shailene Woodley
La ganadora por Paradise apostó por una de las propuestas más arriesgadas de la velada: un conjunto de pantalón y bodysuit con textura bordada en cristales y guantes de piel de Balenciaga Alta Costura (
Elle Fanning
La actriz deslumbró con un delicado diseño satinado en verde pistacho de Ralph Lauren, compuesto por gasa de seda bordada, microcuentas de cristal y una pronunciada espalda al aire.
Florence Pugh
La estrella de cine deslumbró con una romántica silueta etérea de tul en tono morado/pastel adornada con brillo y mangas vaporosas con una cola drapeada, firmada por Vivienne Westwood / Bulgari.
Elle Fanning
La actriz deslumbró con un delicado diseño satinado en verde pistacho de Ralph Lauren, compuesto por gasa de seda bordada, microcuentas de cristal y una pronunciada espalda al aire.
Isabel Gravitt
La actriz de The Watcher apostó por la pulcritud con un vestido iridiscente blanco de corte sobrio y líneas minimalistas.
Carey Mulligan
Apostó por el "lujo silencioso" en color azul con una silueta strapless adornada con delicados estampados florales de The Row.
Cailee Spaeny
La actriz lució una silueta entallada de rojo monocromático hecha a medida por Miu Miu, destacada por delgados tirantes, detalles de minimoños en el escote y un labial a juego.
Adam Brody
Un toque impecable de sastrería masculina: lució un traje de doble botonadura Prada enriquecido con un pañuelo estampado al cuello.
Krys Marshall
La actriz de Paradise eligió la fuerza del rojo con un vestido strapless y joyería brillante.
Chase Infiniti L
La actriz deslumbró con un vestido tono borgoña/cobre de corte sirena de Louis Vuitton, recubierto enteramente por cuentas metálicas.
Grace Gummer
La actriz lució un diseño drapeado en satén negro de Christian Dior, accesorizado con una fina gargantilla.