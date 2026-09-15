Brillo, transparencias y el glamour del 'Viejo Hollywood': aciertos y errores en la alfombra roja de los Emmy

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Michelle Pfeiffer

Nominada por su aclamado papel en Margo's Got Money Troubles, la legendaria actriz dio una cátedra de veteranía y saber estar sobre el tapiz. Pfeiffer acaparó todas las miradas con una refinada creación de Saint Laurent en negro absoluto, caracterizada por un pronunciado escote en 'V' y un gran adorno joya central que drapeaba estratégicamente el tejido para estilizar su figura. Acompañada de brazaletes dorados de tinte escultórico y una melena con ondas sueltas, encarnó la quintaesencia del glamour clásico.