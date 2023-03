El Gobierno prepara la ley para dar derechos humanos a los grandes simios

La ley de Bienestar Animal aprobada el pasado jueves en el Congreso incluye una disposición adicional en la que el Gobierno se compromete a presentar un proyecto de ley de grandes simios en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma animalista. Ya en junio de 2008 el Congreso aprobó una iniciativa para reconocer a los grandes simios (gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos) derechos de los que hasta entonces solo gozaban los seres humanos: el derecho a la vida, a la libertad individual y a no ser torturados.

La disposición incluida en la ley animalista únicamente señala que "en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley de grandes simios". Por el momento no se ha avanzado cuál será el objetivo de esa nueva norma o por qué necesitan una legislación específica al margen de la ley de Bienestar Animal.

La redacción correspondería a la Dirección General de Derechos de los Animales liderada por Sergio García Torres y dependiente del ministerio de Ione Belarra. Sin embargo, en mayo de 2006, el PSOE ya presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento para reconocer "el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados" a todos los grandes simios.

El debate sobre los derechos humanos de los monos llegó al Congreso dos años más tarde, en junio de 2008. Todos los grupos parlamentarios salvo el PP votaron a favor de la iniciativa y el Gobierno se comprometió a adherirse al Proyecto Gran Simio y a adecuar las leyes españolas a los principios que defiende este grupo surgido en el año 1993.

Proyecto Gran Simio

Según su página web, el proyecto Gran Simio pretende que se considere a chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos no como humanos, pero sí como homínidos. El motivo, explican, es la cercanía genética entre el hombre y este tipo de simios, que "son tan homínidos como los neandertales, erectus, etc". Y añaden: "Proyecto Gran Simio solo pretende que se les trate y se les reconozca derechos como se los reconoceríamos a estos si no se hubiesen extinguido".

En febrero de 2013 el Consejo de Ministros avanzó en la protección de este tipo de primates y aprobó un Real Decreto que "prohíbe expresamente" la experimentación con los grandes simios. También estableció las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos incluida la docencia.

Teniendo en cuenta que ya se ha incluido a los primates no humanos "dentro de la comunidad de iguales, garantizándoles la protección moral y legal básicas de la que solo los seres humanos gozan", queda por ver hacia dónde avanza la nueva ley de Grandes Simios que el ministerio de Ione Belarra desarrollará en tiempo récord.