Un número creciente de personas recurre a remedios caseros cuando sufren fuertes migrañas, buscando un alivio rápido ante el dolor que se produce de forma persistente. Entre las propuestas más llamativas que se han vuelto virales en redes sociales destaca un combo de Coca-Cola y patatas fritas de McDonald’s, bautizado como "McMigraine Meal", que según muchos usuarios consigue reducir los dolores de cabeza de manera notable y casi inmediata. Algunos especialistas confirman que los efectos del sodio, la cafeína y la dopamina podrían explicar el alivio reportado.

Cómo funciona el truco y por qué es eficaz

El Doctor Myro, médico y creador de contenido en TikTok, explica que la efectividad de este remedio se debe a varios factores: un vaso grande de Coca-Cola aporta hasta 85 miligramos de cafeína, suficiente para actuar sobre los receptores de adenosina del cerebro, ayudando a aliviar el dolor. Por su parte, las patatas fritas contienen sodio, que favorece la hidratación y actúa de manera similar a los electrolitos de ciertos analgésicos. Además, comer alimentos que nos gustan provoca la liberación de dopamina, neurotransmisor que activa los circuitos de recompensa, motivación y placer, contribuyendo a calmar el malestar. Esta combinación de efectos fisiológicos y psicológicos es la que ha hecho que el "McMigraine Meal" se vuelva tan popular.

Aunque este método puede resultar útil, los especialistas advierten sobre sus riesgos. El consumo excesivo de cafeína puede aumentar la frecuencia de los dolores de cabeza, mientras que el sodio de los alimentos ultraprocesados podría disparar episodios de migraña en personas sensibles. La presencia de tiramina en ciertos productos también puede desencadenar ataques en algunos casos.

Remedios adicionales para aliviar las migrañas

Los expertos recuerdan que mantener una buena hidratación y un descanso adecuado sigue siendo fundamental para prevenir los dolores de cabeza. Otros métodos caseros incluyen aplicar calor o frío sobre el núcleo del dolor y realizar masajes suaves, lo que ayuda a contraer los vasos sanguíneos y reducir la inflamación. Estos hábitos complementan cualquier remedio, incluso los más curiosos como la "McMigraine Meal", ofreciendo alivio inmediato sin necesidad de medicación en muchas ocasiones, especialmente cuando el dolor es intenso o recurrente.